«Сделано в Якутии» — изделия осужденных представлены на выставке «Национальное достояние»

В галерее «Национальное достояние», расположенной в «СахаЭкспоЦентре», состоялась выставка-ярмарка «Сделано в Якутии».

В мероприятии приняли участие национальный концерн «Сахабулт», торгово-производственная компания «Камелек», компания «Сахачай», компания «Саха Таас», национальная издательская компания «Айар» и другие местные производители и народные умельцы.

Большой интерес жителей и гостей г. Якутска вызвала представленная здесь сувенирная продукция, изготовленная осужденными в исправительной колонии № 7.

Посетители смогли оценить качество и приобрести резные нарды из дерева ручной работы, картины и шкатулки, хомусы, кухонные наборы, разделочные доски, ножи.

Регулярное участие учреждений УФСИН в выставках и ярмарках способствует не только популяризации продукции и привлечению сторонних заказчиков, но и увеличению количества рабочих мест для осужденных.