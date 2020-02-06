«Сделано в Якутии»: Бизнес поможет защитить наследие нашего края

Во второй половине 2019 года громко заявила о себе Ассоциация предпринимателей «Сделано в Якутии». Объединение представителей якутского бизнеса с момента учреждения проделало большой объем работы, направленной на совершенствование системы поддержки и защиты прав предпринимателей.

Мы связались с председателем Ассоциации предпринимателей «Сделано в Якутии», руководителем компании «Камелек» Ольгой ГРИГОРЬЕВОЙ, чтобы узнать о планах общественной организации на 2020 год.

В начале встречи Ольга Григорьева рассказала о концепции бренда «Сделано в Якутии».

«Официально ассоциация была учреждена в июле прошлого года. На данный момент у нас зарегистрировано 114 членов. Мы постоянно поддерживаем связь внутри нашего содружества. Работу ассоциации строит координационный совет. Там же происходит выработка стратегических планов. Если говорить о «Сделано в Якутии» как о бренде, то можно сказать, что это зонтичный бренд, созданный для защиты и поддержки местного бизнеса. Мы стараемся привлечь представителей всех направлений предпринимательства, которые работают над популяризацией бренда Якутии, ее материальной, духовной культуры. Есть много певцов, музыкантов, танцоров, которые продвигают Якутию на мировом уровне. Мы же в свою очередь объединяем якутских предпринимателей, которые могут также представлять образ северного края на региональном уровне и за рубежом. Знаю, что каждое направление имеет свои узкоспециализированные объединения, вроде Ассоциации гостеприимства и ресторанного бизнеса Якутии, Ассоциации кузнецов Якутии или Гильдии производителей бриллиантов и ювелирных изделий РС(Я). Можно сказать, что работа всех этих объединений вылилась во вторичную, более масштабную организацию – Ассоциацию предпринимателей «Сделано в Якутии». Таким образом, якутский бизнес перешел на новый, более совершенный уровень», – рассказала предприниматель.

Презентация бренда «Сделано в Якутии» состоялась в сентябре 2019 на центральной площадке города Якутска – площади Ленина.

«В Год консолидации мы объединились и создали нашу ассоциацию. Эта работа, требует больших усилий и времени. Мы разработали свой устав. Провели масштабную ярмарку. В ноябре в рамках фестиваля «Зима начинается в Якутии» была организована конференция «Перспективы развития бренда «Сделано в Якутии», где было подписано ключевое соглашение с Федеральным институтом промышленной собственности Роспатента. На мероприятии мы обсудили предстоящую работу ассоциации, наметили основные пути развития и проблемы, которые нужно решать первостепенно», — говорит она.

О работе ассоциации в 2020 году Ольга Григорьева отметила следующее:

«Как говорила, в Год консолидации мы объединились, а в Год патриотизма мы намерены расширить фронт наших работ. Начало трудового сезона ознаменовано тем, что мы смогли организовать первое масштабное мероприятие, охватившее более 450 слушателей – курс «Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения». Оно прошло в Якутске с 29 по 30 января на базе Высшей школы инновационного менеджмента. Образовательная программа реализована благодаря сотрудничеству с Роспатентом – главным федеральным учреждением, где проводится регистрация авторского права и интеллектуальной собственности. Это сотрудничество очень важно для якутского предпринимательского сообщества. Всем известно, что многое из продукции наших предпринимателей, весь результат их интеллектуальной собственности нагло и вероломно подлежит копированию со стороны недобросовестных конкурентов. На рынках можно с легкостью найти якутские унты, украшения, национальные костюмы, сувенирную продукцию и посуду, которые скопировали. К сожалению, до сих пор нет прецедента, чтобы торговую точку, где торгуют контрафактом закрыли. В этом ключе, очень много несовершенств в законодательной системе. Необходима большая работа по совершенствованию регуляторных механизмов на республиканском и федеральном уровнях».

Также она отметила о задачах Совета Федерации относительно интеллектуальной собственности и развития территориальных брендов.

«Регистрация товарных знаков, брендов, полезных моделей необходима, чтобы не только быть защищенным в отношении интеллектуального права, но и получить возможность капитализировать право собственности. Об этом говорят на уровне руководства страны. В будущем мы бы хотели, чтобы Ассоциация «Сделано в Якутии» совместно с Роспатентом могла сама регистрировать товарные знаки, интеллектуальную собственность. Для этого наша организация ведет работу по формированию квалифицированных кадров. Мы направляем на обучение наших представителей на курсы повышения квалификации в Высшую школу инновационного менеджмента и Северо-восточный федеральный университет. Вот такую огромную работу мы уже провели. Якутия очень индивидуальна, креативна и самобытна. Наша культура особенная, и она находит отображение в товарах местного производства. Можно сказать, что вся местная продукция пропитана духом Якутии. Мы должны сделать все, чтобы интеллектуальное достояние нашего края осталось у народа», – подчеркнула она.

Предприниматель добавила, что кроме вопросов интеллектуальной собственности ассоциация ведет масштабную работу по популяризации продуктов местного производства. Для этой цели, идет разработка проекта фирменной торговой площадки.

«Это будет не просто место, куда производители сдают свои товары на реализацию. Мы хотим, чтобы покупатель мог прийти посмотреть, пощупать и при желании купить понравившийся продукт. Чтобы в специализированном торговом пространстве было представлено все, начиная от изделий из конского волоса, заканчивая строганиной и ювелирной продукцией. Место уже определено, концепция, как будет выглядеть здание разработана, но о сроках говорить рано. Пока мы намерены освоить под реализацию подобного места торговые площади Крестьянского рынка. Эта площадка привлекательна для туристов. Все, кто посещают Якутск, обязательно бывают на рынке и делают фотографии с замороженными рыбами. Мы хотим, чтобы таким местом стал наш торговый павильон. Уверена, что руководство республики нас поддержит и нам помогут в этом. Кроме этого, сейчас у нас идет активная деятельность по открытию места продаж бренда «Сделано в Якутии» в Санкт-Петербурге. Надеюсь, к 8 марта мы уже запустимся. Но самая грандиозная идея – организовать наш единый производственный кластер «Сделано в Якутии». Мы бы смогли оказать поддержку многим местным производителям. Они бы больше продвигали свою деятельность, совершенствовали свое производство, осваивали новые рынки и направления», – считает Ольга Григорьева.

Бизнес-вумен поделилась другими наработками, направленными на популяризацию местного производства.

«Мы намерены сотрудничать в этой части с Республикой Татарстан. Ведутся переговоры с татарским культурным центром «Туган Як» по открытию торгового дома «Якутия» в Татарстане. В Якутске в свое очередь будет организован торговый дом «Татарстан». Также, хочу отметить, что в этом году будут проходить дни Якутии в Татарстане. Мы намерены подключиться к этому мероприятию. Планомерная работа по поддержке экспорта стоит в категории важных пунктов наших планов. Это, конечно же, участие в выездных торгово-выставочных мероприятиях, что конечно же невозможно без содействия Центра поддержки экспорта Якутии. Мы открыты ко всем видам сотрудничества», – озвучила предприниматель.

Также по словам Ольги Григорьевой продвижение «Сделано в Якутии» важно продвигать и на уровне глобальной сети.

«В век новых технологий мы обязаны быть представлены на онлайн-торговых площадках. У нас начата работа по разработке единого портала «Сделано в Якутии». Хочется, чтобы ресурс был интегрирован с мировыми торговыми сервисами. Но в этом плане есть определенные сложности. В целом, концепция нашего портала однозначно нацелена на практичность. Это будет не просто сайт о производителях, это будет место, где можно в онлайн-режиме заказать все, что там размещено. Для этого необходимо интегрирование портала с программой 1С каждого предпринимателя-поставщика. Сейчас все на стадии разработки. Надеюсь, к маю мы начнем онлайн-продажи», – планирует предприниматель.

Во время разговора с председателем Ассоциации «Сделано в Якутии» были подняты основные проблемы местного бизнеса.

«Зачастую люди недооценивают сложности, с которыми сталкиваются республиканские производители. Конечно же это затраты на производстве – аренда и покупка недвижимости, услуги ЖКХ, логистика и оплата труда сотрудникам. В этом направлении нам тоже предстоит много работы. Приглашаю всех предпринимателей-производителей вступить в нашу ассоциацию – вместе мы сможем продвигать деятельность, которая поможет решить существующие проблемы или найти новые инструменты, направленные на сокращение или уменьшение части существующих затрат», – пояснила она.

Кроме того, Ольга Григорьева озвучила, что брендбук «Сделано в Якутии» требует доработок.

«Мы прорабатываем концепцию нашего единого логотипа. Нам рекомендовали вариант «Якутия – твоя сила духа». Но по мнению членов ассоциации существующее предложение не полностью отображает идею, которую мы представляем. Наш будущий логотип должен быть символичным и охватывать все направления, которые представляет бренд «Сделано в Якутии», быть именно тем знаком, который олицетворял бы всех нас. Поступает много работ, но нам нужно другое. Мы намерены заново объявить конкурс, но уже на уровне профессиональных художников и дизайнеров. Также кроме логотипа нам необходима фирменная упаковка. Чтобы мы могли коллективно ее заказывать для экспортной продукции. Вопрос упаковки в Якутии стоит остро. Комбинатов, которые могли бы упаковать любой товар по умеренной цене в Якутии нет. На данный момент упаковка, которую мы можем заказывать здесь сильно влияет на удорожание продукции», – подчеркнула собеседник.

В качестве завершения беседы Ольга Григорьева добавила, что ассоциация намерена учредить собственную премию «Сделано в Якутии».

«Деятельность ассоциации масштабна. В конце года мы бы хотели подвести итоги и огласить имена лучших местных товаропроизводителей. Это может быть номинация «Прорыв года» для тех, кто только заявил о себе на республиканском рынке. Может это будут какие-то номинации по направлениям деятельности. Думаю, каждый предприниматель, который входит в ассоциацию может претендовать на звание лучшего. Мы все трудимся для того, чтобы Якутия шла уверенными шагами к процветанию и деятельность каждого члена ассоциации способствует достижению наших единых целей», — заключила она.

Развитие социально-экономического направления Республики Саха (Якутия) зависит от множества факторов, в том числе и от работы средних и малых предприятий. От того, насколько местный бизнес эффективен, способен не только удовлетворять потребности населения, но и экспортировать товары и услуги в другие экономические территории, зависит устойчивость региона и качество жизни якутян в целом. Надеемся, что в этом плане ассоциация предпринимателей «Сделано в Якутии» сможет сделать прорыв.