18.03.2021
12:00
28

Культура

Сделан шаг навстречу Международному конкурсу молодых пианистов

17 марта в малом зале Детской школы искусств №2 состоялся концерт учащихся, студентов и преподавателей Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова, из цикла концертов «Навстречу I Международному конкурсу молодых пианистов имени Марка Николаевича Жиркова», который состоится с 10 по 14 апреля в городе Москва.

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Конкурсанты выступили с произведениями западных, русских и якутских композиторов, таких как: Ф. Шопен, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Д. Шостакович, С. Прокофьев, С. Рахманинов, М. Мошковский, В. Кац, В. Ксенофонтов, Н.С. Берестов, Е. Неустроев.

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В концерте приняли участие:

Куприянов Павел, 6 кл., класс старшего преподавателя Поповой Галины Юрьевны.

Тырина Анжела, 10 кл., класс старшего преподавателя Поповой Галины Юрьевны.

Герасимова Арина, 9 кл., класс доцента Гаврильевой Ольги Ревовны.

Федорова Альбина, 1 курс ВО, класс доцента Гаврильевой Ольги Ревовны.

Симоненко Тимофей, 1 курс ВО, класс старшего преподавателя Лебедева Сергея Иннокентьевича.

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Тимофеева Дайаана, 11 кл., класс доцента Герасимовой Альбины Ильиничны.

Игорь Захаров, преподаватель Кафедры специального фортепиано.

Желаем конкурсантам и их преподавателям удачи и победы! И напоминаем что наш цикл концертов продолжается!

Фото: Пресс-служба Высшей школы музыки РС(Я).
Источник: Пресс-служба Высшей школы музыки РС(Я).
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