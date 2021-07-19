Сделал вакцину — получил смартфон!

Сегодня, 19 июля, первые два победителя еженедельной акции получили от организаторов смартфоны.

Первый победитель акции — житель Якутска Айал Афанасьев, получил первый компонент вакцины от коронавируса на прошлой неделе в клинике СВФУ и сразу подал заявление на участие.

«Я очень обрадовался, когда увидел свое имя. Сначала не поверил, что это действительно я, потом сравнил с номером заявления и телефона. О самой акции я узнал из инстаграма, прочитал там новость. Признаться честно, раньше у меня были сомнения, но детально изучив информацию о пользе вакцинации, все-таки решил, что лучше обезопаситься. Я думаю, что только вакцинация приведет нас к коллективному иммунитету в обществе, » –отметил Айал.

Второй победитель, тоже житель столицы республики, Владислав Давыдов отметил, что сразу решил поставить вакцину, а акция послужила дополнительным стимулом.

«Регистрация в акции не сложная, очень просто в два этапа прошел ее. Честно, я ни на что не надеялся, потому что видел в списке ранее, что за первую неделю приняли участие более 800 человек. Тем не менее, победил, чему очень рад. Думаю, что акция послужит стимулом, чтобы именно в летний сезон поставить вакцину и прийти к осени защищенными на работу» , — рассказал он.

Напомним, акция по стимулированию вакцинации и поощрению ответственного отношения к безопасности здоровья граждан #СтопКоронавирусЯкутия проводится в двух видах – еженедельной и финальной. В ней могут принять участие граждане России 18 лет и старше, зарегистрированные на территории Республики Саха (Якутия).

— Еженедельная

В еженедельной акции принимают участие граждане, получившие первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствующий недельный период со вторника до 20:00 следующего понедельника. Каждый понедельник с 20:00 до 21:00 на сайте fondyakutia.ru будут публиковаться данные о количестве заявок. На следующий день, во вторник, с 07:00 до 08:00 утра в прямом эфире выпуска «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия 24» и НВК «Саха» объявляются два обладателя смартфонов. Эта акция будет продолжаться по 30 августа 2021г.

— Финальная

В финальной акции принимают участие граждане, прошедшие полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 с момента начала вакцинации в РФ по 30 августа 2021 года. В понедельник, 30 августа, с 20:00 до 21:00 на сайте fondyakutia.ru будут опубликованы данные о количестве заявок. Имена трёх обладателей сертификатов на автомобили «Лада 4х4» («Нива») будут оглашены в прямом эфире выпуска «Утро Якутии» с 07:00 до 08:00 утра на телеканалах «Якутия 24» и НВК «Саха» 31 августа 2021 года.

Условия участия в двух видах Акции:

— Еженедельная

1) Получить первый компонент вакцины со вторника по понедельник следующей недели.

2) Со вторника до 20.00 ч. следующего понедельника пройти регистрацию для подтверждения участия в Акции на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) — e-yakutia.ru.

— Финальная

1) Иметь полный курс вакцинации;

2) До 20.00 ч. 30 августа 2021 года пройти регистрацию для подтверждения участия в акции на региональном портале государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) — e-yakutia.ru.

Подробнее с правилами и ходом реализации акции можно ознакомиться на сайте организатора — Целевого фонда будущих поколений РС(Я): fondyakutia.ru и инстаграм странице @fondyakutia