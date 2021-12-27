Сделайте предзаказ на овощи «Саюри»!

Чтобы вам не тратить время в очереди, можно сделать предзаказ в магазин «О-Город» на ул. Дзержинского, 21 на продукцию «Саюри» и другие товары на 27 — 31 декабря. Можно сделать заказ через приложение (ссылка в приложении) или ватсап по номеру телефона +7 924 171-00-03. Заберёте в назначенный день с магазина. И будете тогда точно знать, что на вашем новогоднем столе будут свежие овощи от тепличного комплекса «Саюри».