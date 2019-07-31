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Сдай оружие – получи вознаграждение

В рамках реализации Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 12.02.2004 № 63 «О мерах по предотвращению преступлений, в том числе террористических актов, с применением оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и средств взрывания на территории Республики Саха (Якутия)» Правительство республики производит выплаты гражданам денежных средств за добровольно сданные предметы вооружения:

— за охотничье нарезное ружье денежное вознаграждение составит 8000 рублей;

— за охотничье гладкоствольное ружье — 6000 рублей;

— за пистолет, револьвер, автомат, пулемет или гранатомет — от 5000 рублей до 8000 рублей;

— за газовый или травматический пистолет — 4000 рублей;

— за самодельное оружие — от 5000 до 7000 рублей.

В соответствии с целевой программой борьбы с преступностью на территории Республики Саха (Якутия) на выплату вознаграждений гражданам за добровольно сданное вооружение из республиканского бюджета ежегодно выделяется 4,5 миллиона рублей. За 1 полугодие 2019 года населением республики сдано в органы внутренних дел свыше 300 единиц незарегистрированного оружия на общую сумму 3 269 290 рублей.

Алгоритм сдачи предметов вооружения предельно прост. Гражданин добровольно сдает найденные (хранящиеся) у него предметы вооружения в близлежащий орган внутренних дел, пишет там заявление, прикладывает копию паспорта, ИНН и номер расчетного счета, на который будет впоследствии перечислено денежное вознаграждение.

МВД по Республике Саха (Якутия) напоминает, что незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение или изготовление оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств наказываются лишением свободы на срок до восьми лет (статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В то же время любой, кто добровольно сдаст предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности и получает денежное вознаграждение. Не может признаваться добровольной сдачей оружия его изъятие при задержании, а также при производстве следственных действий по его обнаружению и изъятию.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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