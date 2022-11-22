Счастливыми обладателями сертификатов от Теплоэнергосервис стали…

Теплоэнергосервис подвел итоги акции «Лови удачу в личном кабинете»

18 ноября в режиме реального времени в телеграмм-канале состоялось подведение итогов акции «Лови удачу в личном кабинете», посвященной 15-летию одного из ведущих поставщиков тепла в Республике Саха (Якутия) и за ее пределами, АО «Теплоэнергосервис» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро).

Согласно юбилейной дате холдинга, было разыграно 15 пронумерованных сертификатов номиналом по 4 тысячи рублей каждый. По условиям акции, для участия было отобрано 62 лицевых счета потребителей, оплативших задолженность за услуги ЖКХ в срок с 15 сентября по 15 ноября включительно в сумме не менее трех тысяч рублей. Потребители, погасившие задолженность по двум и более лицевым счетам, имели больше шансов поймать удачу.

В своей приветственной речи генеральный директор Максим Трофимов напомнил о том, несмотря на отдаленность территорий присутствия АО «Теплоэнергосервис» оплачивать услуги стало проще через личный кабинет tes.yakutskenergo.ru и пожелал всем участникам акции удачи.

На экран были выведены списки лицевых счетов по порядковым номерам, присвоенным в соответствии с датой оплаты. Далее при помощи генератора случайных чисел, в режиме реального времени и с записью на стриминговой платформе телеграмм-канала, был запущен генератор 15 раз в соответствии с количеством сертификатов с включением 62-х номеров с исключением повторов чисел.

Комиссия в составе председателя — заместителя генерального директора по экономике и финансам Гульчачак Мазжериной и членов комиссии: начальника отдела расчетов и дохода управления реализации Михаила Копырина, начальника отдела информационных технологий Ивана Артемьева и юристконсульта управления правового обеспечения Данила Стручкова, фиксировала сгенерированное число в протоколе, где были указаны номера сертификатов и порядковый номер лицевого счета.

Поздравляем счастливых обладателей сертификатов:

Сертификат 1 – 33000008248 (Ленск)

Сертификат 2 – 33000006117 (Ленск)

Сертификат 3 – 37100001298 (Светлый)

Сертификат 4 – 37100001258 (Светлый)

Сертификат5 – 33000006891 (Ленск)

Сертификат 6 – 37100000290 (Светлый)

Сертификат 7 – 40099991662 (Алдан)

Сертификат 8 — 12000000491 (Усть-Нера)

Сертификат 9 – 37100001258 (Светлый)

Сертификат 10 – 37000002121 (Чернышевский)

Сертификат 11 – 37100000433 (Светлый)

Сертификат 12 — 37100001298 (Светлый)

Сертификат 13 – 40003020410 (Алдан)

Сертификат 14 – 37100000433 (Светлый)

Сертификат 15 – 13000011340 (Звездочка)

Сертификаты можно получить в филиалах АО «Теплоэнергосервис» с 25 ноября по 31 января 2023 года включительно. Средства на счет будут внесены после предъявления сертификатов.

Помните, что для дальнейшего участия в акция АО «Теплоэнергосервис» необходимо быть зарегистрированным в личном кабинете tes.yakutskenergo.ru.