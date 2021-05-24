Счастливые семьи Чурапчинского улуса

«Второй год мы отметили Международный день семьи в онлайн режиме из-за пандемии, в течении всего года проведены различные мероприятия, конкурсы, соревнования и реализуются принятые меры, направленные на реализацию социальной политики в улусе. Мы продолжаем реализовать программу по развитию семейной экономики, нацеленной на поддержку семей всего улуса. По итогам реализации такой программы за год общий доход населения составил 33 млн рублей», — отметил Андрей НОГОВИЦЫН и выразил слова благодарности всем отличившимся семьям улуса, которые принимали участие в различных конкурсах и удостаивались самых престижных наград.

Во Всероссийский день семьи, любви и верности в Чурапчинском улусе провели онлайн мероприятие с участием главы улуса Андрея Ноговицына и председателя улусного Совета народных депутатов Афанасия ЗАХАРОВА, с видеосюжетами о самых интересных и крепких семейных парах, живущих в разных наслегах улуса.

Глава Андрей Ноговицын также отметил хорошую работу Чурапчинского управления социальной защиты под руководством Татьяны БУШКОВОЙ.

От имени депутатского корпуса улуса с приветственной речью выступил Афанасий Захаров и в этот день он вручил звание «Почетный гражданин Чурапчинского улуса» заслуженному врачу республики Григорию Эдуардовичу КУЗЬМИНУ.

Работниками телестудии подготовлены отличные видеосюжеты о семьях, которые украшают свой двор очень красивыми, интересными поделками, занимаются выращиванием овощных культур и.т.д. Это, например, известная в улусе семья Ульяны и Александра ПОПОВЫХ с их интереснейшими экспонатами, которых глава семьи-таксидермист сделал их так, что экспонаты могут даже двигаться. Это и семья Елены и Михаила ПОНОМАРЕВЫХ из села Кытанах, у которых весь двор — детская развлекательная зона, где почти все красивые поделки сделаны из автошин. Таких семей, крепких, креативных, интересных, дружных и счастливых в улусе много. В этот день также был и сюжет о Николином дне с благотворительной акцией, которая проводится коллективом магазина «Универсам» для тех, кто не может ходить на весеннюю охоту на уток: коллектив уже второй год традиционно дарит таким людям уток с поддержки местного населения.

Несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой семьи улуса почувствовали внимание и заботу, услышали слова благодарности за успешное участие в реализации улусной программы по развитии семейной экономики, за трудолюбие и ответственность. Руководство улуса выразило благодарность муниципальным образованиям, специалистам, ответственным за семейную политику, проявившим настоящую смекалку и творческий подход, чтобы суметь создать атмосферу праздника в нынешних сложных условиях, отметить простой, но такой важный человеческий труд – сохранять и ценить семейные устои, ценности и традиции.