Счастливые новоселы

Власти Якутска принимают активные меры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 23 октября состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир в доме по ул. Лермонтова, 26/1. Новоселье празднуют семьи, проживавшие ранее в аварийных домах и домах, пострадавших от пожара. Жилье выделено по муниципальной программе.

В торжественной церемонии вручения ключей приняли участие глава города Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА, председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ, генеральный директор ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» Владислав ФЕДОРОВ, депутаты Якутской городской думы, общественность и жители города Якутска.

Счастливыми обладателями ключей от новых квартир стали 12 новоселов. Новые благоустроенные квартиры приобретены у муниципального специализированного застройщика «Агентство по развитию территорий» с полной отделкой «под ключ». Напомним, в столице действует муниципальная программа «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2018-2022 гг.».

После традиционного обряда благословения алгыс с поздравительной речью выступила глава города Сардана Авксентьева.

«Для каждого человека своя крыша над головой, своя земля, свой теплый дом – это всегда важно. Этот 32-квартирный дом начали строить в 2018 году , и уже через год строительство завершено. Дом построен на средства местного бюджета города Якутска. Мы ставим перед собой задачу обязательно продолжить эту программу», — подчеркнула глава города.

Сардана Авксентьева отметила, что вопросу переселения жителей из ветхого и аварийного жилья в столице уделяется повышенное внимание. 167 домов Якутске расселены во втором этапе федеральной программы по переселению людей из аварийного жилья, действовавшей до 2017 года. С сентября 2018 года признаны аварийными уже 376 домов. Их жители получат возможность войти в третий этап программы.

«В этом году мы должны обеспечить благоустроенным жильем 189 наших горожан, которые проживают в ветхом и аварийном жилье. Наш город с каждым годом хорошеет, создается комфортная городская среда, и важно, чтобы наши граждане жили в благоустроенных квартирах», — сказал председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

От имени новоселов выступила Галина СОЛОВЬЕВА, проживавшая ранее в аварийном доме по ул. Свердлова, 18/1.

«Мы жили далеко не в лучших условиях и надеялись, что когда-нибудь все изменится к лучшему. И вот, наконец, этот миг настал, мы въезжаем в свои новые квартиры. Большое спасибо администрации города Якутска», — поделилась радостью Галина Соловьева.

Как сообщил руководитель Управления Строительного округа Савва МИХАЙЛОВ, застройщик ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» учредил управляющая компанию, которая будет обслуживать этот дом и следить за выполнением гарантийных обязательств.