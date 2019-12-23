Счастливые дни: когда ждать пенсию в январе

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) совместно с АО «Почта России» информирует о графике выплат пенсий в январе 2020 года.

В связи с праздничными днями 1, 2, 7 января 2020 года для отделений почтовой связи установлен выходной день. За праздничные (выходные) дни января 2020 года выплата и доставка пенсий и иных социальных выплат отдельным категориям граждан будет осуществлена согласно утвержденному графику и режиму работы отделений почтовой связи.

Доставка пенсий на дом в городе Якутске в январе 2020 года будет производиться согласно графику без изменений. Для получателей пенсий в кассах отделений почтовой связи столицы выплата за 7 января начнется с 5 числа.

В других населенных пунктах Республики Саха (Якутия) выплата, доставка на дом пенсий и иных социальных выплат за 7 января отделениями почтовой связи будет организована с 6 числа в соответствии с режимом работы.

В январе 2020 года отделение пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) профинансирует кредитные учреждения для выплаты пенсий и иных социальных выплат после праздничных выходных согласно графику перечисления денежных средств.

