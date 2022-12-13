13.12.2022
21:45
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Происшествия

Счастливое возвращение «к жизни» двух бойцов из Олекминска

Олекминский пенсионер Валерий САМАРИН точно знает: не нужно верить никаким слухам. Когда в сети появилось сообщение о тяжелейшем ранении его внука, мужчина запретил всем думать о плохом и вскоре оказался прав, сообщает тгк ТайгаПост.

24 сентября 30-летний инженер-энергетик Олекминской нефтеперекачивающей станции Алексей был мобилизован. Срочную службу проходил в артиллерии, но теперь ему нашлось место во Владивостокской бригаде морской пехоты. Через месяц подразделение Алексея было на Донбассе. 16 ноября при освобождении населенного пункта на территории ДНР Алексей с товарищами эвакуировал из-под обстрела местных жителей, когда по ним начала работать украинская артиллерия. Были убитые, Александр получил осколочное ранение в ногу.

Подробнее https://taigapost.ru/news/verit-i-zhdat-schastlivoe-vozvrashchenie-k-zhizni-dvuh-boycov-iz-olekminska

Фото: тгк ТайгаПост
Источник: тгк ТайгаПост
Один комментарий на «Счастливое возвращение «к жизни» двух бойцов из Олекминска»
  1. Роман 13.12.2022 22:21

    Алексей спасал, а Александр остался
    жив.,.

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