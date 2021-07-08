08.07.2021
18:18
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Светская хроника

Счастливое событие в семье премьера Якутии!

Председатель правительства Якутии Андрей ТАРАСЕНКО впервые стал дедушкой. У Светланы и Андрея Тарасенко родилась замечательная внучка. Факт SakhaLife подтвердил источник в правительстве Якутии.  

Светлана Тарасенко вслед за супругом переехала в Якутск.

Фото: из соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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