Счастливое событие в семье премьера Якутии!

Председатель правительства Якутии Андрей ТАРАСЕНКО впервые стал дедушкой. У Светланы и Андрея Тарасенко родилась замечательная внучка. Факт SakhaLife подтвердил источник в правительстве Якутии.

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