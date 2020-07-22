22.07.2020
11:58
348
Светская хроника
Счастливое событие в семье известного актера
Известный вайнер Виталий ЩУКИН сообщил в соцсетях о пополнении в семье.
Вот уже в третий раз якутский КВНщик испытывает самое большое счастье в жизни — 21 июля у него родился мальчик.
Эта новость стала настоящей неожиданностью для поклонников популярного актера, так как беременность тщательно скрывалась.
Фото: https://www.instagram.com/p/CC5RWQijINu/
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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