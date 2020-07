Счастливое событие в семье известного актера

View this post on Instagram

Сегодня 21-го июля 2020-го года у нас родился мальчик 😭🤩 зовут его Ваня 😘 @evgeshka09 спасибо за сына ❤️❤️❤️ так тщательно скрывали нашу беременность 😅 теперь я многодетный отец 😌 📸 Photo by @ushnisky_dima