22.07.2020
11:58
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Светская хроника

Счастливое событие в семье известного актера

Известный вайнер Виталий ЩУКИН сообщил в соцсетях о пополнении в семье. 

Вот уже в третий раз якутский КВНщик испытывает самое большое счастье в жизни — 21 июля у него родился мальчик.

Эта новость стала настоящей неожиданностью для поклонников популярного актера, так как беременность  тщательно скрывалась.

Фото: https://www.instagram.com/p/CC5RWQijINu/
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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