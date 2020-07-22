Счастливое событие в семье известного актера

Известный вайнер Виталий ЩУКИН сообщил в соцсетях о пополнении в семье.

Вот уже в третий раз якутский КВНщик испытывает самое большое счастье в жизни — 21 июля у него родился мальчик.

Эта новость стала настоящей неожиданностью для поклонников популярного актера, так как беременность тщательно скрывалась.