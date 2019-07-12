Счастливчики получили суперпризы от СК «Стерх»

10 и 11 июля в центральном офисе АО СК «Стерх» состоялось вручение сертификатов на снегоход «Буран» стоимостью 279 тыс рублей и путевку на двоих в любую точку мира номиналом 200 тыс рублей Марии УСТИНОВОЙ и Василию АРХИПОВУ.

По счастливой воле случая именно они стали обладателями суперпризов акции «Страховой компании «Стерх» по массовому страхованию населения с розыгрышем призов среди застрахованных, посвящённой VII Спортивным играм народов республики Саха (Якутия).

Проект стартовал в феврале 2018 года, однако согласно Распоряжению Главы РС(Я) об изменении даты проведения Игр, изданного 16 мая 2018 года в связи со сложной паводковой ситуацией, сроки действия акции были пересмотрены и продлены до 3 июля 2019 года.

Счастливчики специально приехали чтобы получить сертификаты, оформить все документы и собственно, сами призы. Мария Устинова из села Оннёс Амгинского улуса работает учителем физики в МБОУ «Амгинский лицей имени академика Л.В. Киренского». Она в прошлом году оформила договор ипотечного страхования в офисе компании, расположенном в городе Якутске по адресу ул. Орджоникидзе, 50. Ипотеку взяла в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО – давнем стратегическом партнере АО СК «Стерх», играющего важную роль в становлении и развитии страхового дела в республике.

Заместитель генерального директора АО СК «Стерх» Анатолий АММОСОВ, вручая сертификат, отметил символичность момента.

«Мы очень рады, что один из суперпризов нынешнего розыгрыша, снегоход «Буран 640 А» достался жительнице Амгинского улуса – муниципального образования, где состоялись Игры, в честь которых СК «Стерх» и учредила эту акцию. За всю историю розыгрышей, которые мы проводим с 2006 года главный приз ни разу не оставался на родине мероприятия, в честь которого проводились акции», — подчеркнул он.

Напомним, за 13 лет компания разыграла 2-хкомнатную квартиру, 4 автомобиля, в том числе «Land Сruiser Prado», 4 мини-трактора, 2 мотоцикла и массу бытовой и цифровой техники.

По словам Марии Вячеславовны, получив купон и опуская его в накопительный барабан, смеясь помечтала с подружкой о сертификате на путёвку. Погрезила о южных морях, азиатской экзотике, да и забыла о предстоящем розыгрыше. Вспомнила о нем совсем недавно, увидев пост в одной из соцсетей.

«Все эти дни я, как и все жители Амгинского улуса, была волонтёром на Играх, участвовала, в том числе, и в торжественной церемонии закрытия. Естественно, прямой эфир розыгрыша посмотреть не могла, потому наказала тётё включить «Россия24» в 19.30. Вообще, участие в столь долгожданном, большом и значимом для республики и моего родного улуса мероприятии всецело поглотило меня и мысли о выигрыше ушли на второй план», — вспоминает она.

Каковы же были ее радость и удивление, когда 7 июля после закрытия Игр по пути домой получила от родителей сообщение о том, что выиграла суперприз акции «Стерха»:

— Конечно же, я не поверила, да и родители тоже. У нас в семье никто и никогда ничего не выигрывал… Потому решили перепроверить, открыли паблик «Стерха» в инстаграмм и посмотрели запись прямого эфира. К его концу прямо поминутно останавливали, очень внимательно слушали и разглядывали купоны, — смеётся девушка.

Теперь друзья, знакомые и родственники подшучивают над Марией, говоря, куда, мол, поедешь на «Буране», на север что ли. А она, будучи обремененной ипотечными обязательствами уже решила, как распорядиться со своим имуществом.

«Этот выигрыш очень кстати, потому что ипотека… У нас в семье снегоходом не пользуются, хотя многим охотникам из нашего улуса он очень нужен. Вот и продам его. А вырученные средства направлю на погашение части ипотеки», — размышляет Мария Вячеславовна.

И напоследок счастливая обладательница одного из суперпризов сказала:

«Люди склонны не доверять никому. Особенно в наше время. Читала немало нелестных отзывов и критики в адрес этой акции. Я, честно, говоря, тоже всегда скептично относилась ко всякого рода розыгрышам… Пока самой не выпал счастливый случай. Хочу сказать, своим землякам, всем жителям Якутии – акции и розыгрыши призов «Стерха» являются ничем иным, как жестом доброй воли и знаком благодарности к своим клиентам за доверие. И проводит их честно. И, конечно же, хочу поблагодарить нашу родную страховую компанию «Стерх» за отличную работу, за щедрость и внимание к своим клиентам!

Обладатель сертификата на турпутёвку в любую точку мира на двоих Василий Архипов из города Покровск получил свой приз из рук директора департамента по работе с региональной филиальной сетью АО СК «Стерх» Марии ЕГОРОВОЙ на следующий день. По воле судьбы купон, обеспечивший ему второй суперприз акции, также был выдан к договору ипотечного страхования. И снова в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО:

— Я уже третий год страхую в «Стерхе» квартиру, купленную в ипотеке в «Алмазэргиэнбанке». В августе подходит срок продления и это будет уже четвертый договор. Кроме того, по требованию банка страхование от несчастных случаев оформил тоже в «Стерхе».

Приятная весть настигла его в пути – позвонила директор филиала АО СК «Стерх» в Хангаласском улусе Нюргуяна СТЕПАНОВА, для подтверждения своих слов, посоветовав заглянуть на официальный сайт Компании https://rsk-sterh.ru/.

«Я конечно же не поверил. К тому же шофер, слышавший мой разговор, предположил, что это мошенники. Ведь о скольких таких случаях пишут и сообщают со всех сторон», — смеётся Василий Васильевич.

Тем не менее, на следующий день мужчина заехал в офис филиала. Где еще раз посмотрел на сайте официальные итоги розыгрыша. И чтобы окончательно удостовериться, уже всей семьей прокрутили запись прямого эфира на IPTV.

Василий Васильевич работает главным специалистом Хангаласского районного суда Республики Саха (Якутия). Супруга – Мария Антоновна, врач одной из поликлиник города Якутска. Они воспитывают двухлетнего сынишку.

«В прошлом году, оформляя страховку и получив купон, мы с супругой подумали, хорошо бы получить сертификат на поездку. Супруга давно мечтает об отпуске на море. С этими мыслями она и опустила заветный купон в накопительный барабан. И вот совсем недавно супруга, разбирая документы, как раз наткнулась на корешок купона. С мысленным посылом «принеси нам путевку» отложила ее. У неё бывает такое, у нас, у якутов это называется «ыҥыран ылар», что дословно можно перевести, как «вызывает, призывает». Она уже подыскивает наиболее подходящее направление, предвкушая отпуск, который начнется в августе», — делится наш визави.

Супруги уже начали оформлять загранпаспорта:

«Хочется настоящей экзотики, куда-нибудь на острова. Тем более жена уже поездила по Европе. Ведь, раз судьба дает нам такую возможность, надо слетать туда, куда на свои средства точно не доберемся. Думаем про Сейшелы, Карибы, Кубу, в частности про Гавану и Варадеро. Друзья шутят, если, поедете на Остров Свободы – вези с собой карбюратор от отечественной машины, там все автомобили советские, островитяне на руках тебя носить будут».

В завершении беседы Василий Архипов отметил, что весть о выигрыше он получил 8 июля, в День семьи, любви и верности, и считает сертификат прекрасным подарком от Страховой компании «Стерх» к этому замечательному празднику.

Страховая компания «Стерх» еще раз сердечно благодарит всех своих клиентов за долгие годы сотрудничества и спешит обнадёжить всех, кому Фортуна в этот раз не улыбнулась — в любом случае каждый клиент компании «Стерх» не остался в проигрыше, ведь в течение целого года он будет обеспечен надежной страховой защитой, тем более, что этот розыгрыш призов далеко не последний!

Лиц. ОС, СИ, СЛ №3983 от 28.05.2018 г. выд. ЦБ РФ.