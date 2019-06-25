Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги…

Слово «сплав» давно бередит мою душу, поэтому, услышав от медсестры первого хирургического отделения Антонины СМЕТАНИНОЙ, что она и еще трое девушек Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи прошли путь от Якутска до Диринг-Юряха на водных катамаранах, я попросила ее поделиться впечатлениями, буквально перехватив ее перед отпуском в больничном коридоре.

— В составе большой группы участников похода нас, из нашей больницы, было четверо, — сказала Антонина, — наша процедурная медсестра Любовь НИКИФОРОВА, врач ОАРИТ ЛФК Христина ВАСИЛЬЕВА, операционная медсестра Люция ШАДРИНА и я. Вдохновила нас на сплав наш инструктор Сардана ЯДРЕЕВА. Это был водный поход на надувных катамаранах с навесными моторами по Лене. За три дня и две ночи мы прошли по маршруту Еланка – Тукулан Самыс Кумага — Диринг-Юрэх — Тукулан Кысыл-Элэсин — Верхний Бестях. Каждый день был полон самых замечательных впечатлений.

— Что вам пришлось испытать?

— Мы прошли по Лене на Тукулан Самыс Кумага, нас ждали восхождение на Тулукан, сплав по Лене до Тукулана Кысыл Элэсин, прогулка по песчаным дюнам, ночевка на берегу, сплав до реки Диринг-Юрях, экскурсия на стоянку древнего человека.

Рассказ Антонины дополняет восторженная Люция ШАДРИНА.

— Я вообще очень люблю нашу якутскую природу, меня восхищают прозрачный речной воздух, прибрежные скалы, мощь Лены, цветущие поляны сардааны, мы как раз попали в пору ее цветения. А тут еще и Тукуланы, и место археологических раскопок – Диринг-Юрях.

— Видели, как работают археологи?

— Раскопки в этот день не велись, но представить себе работающих археологов можно было, мы даже сами попробовали себя в их роли, правда ничего не нашли, но все равно было очень интересно. С нами была девушка геолог по профессии, она рассказала много интересного о раскопках, о находках археологов, о различных камнях, которые тут находят.

— Что еще впечатлило?

— Впечатлило восхождение на гору. Вы бы видели, какой прекрасный вид с нее открывается! Речка Кэтэмэ между Тит-Ары и Булгунняхтахом впадает в Лену. Такая мощная картина! В горах, говорят, есть множество пещер, следов неизвестных животных. Нам, правда, не удалось, это увидеть. А потом нас ждал экстрим на опасном спуске. А какая прелесть эти Тукуланы! Самыс Кумага напротив Еланки, — пять километров в длину и три в ширину, мы разулись и шли по теплому песку босиком, девочки устроили себе фотосессию. Кысыл Элэсин напротив Булгунняхтаха, его называют поющим тулуканом. Ветер играет песком, издавая разнообразные звуки. Настоящее чудо природы! Посмотреть стоило!

Да, тысячи лет ветер выдувал пески на северной реке, выстраивая огромные дюны, с древних времен выстояли в борьбе со стихией реликтовые деревья, чтобы не уставали люди удивляться чудесам природы, восхищаться ее красотой и вдохновляться ею снова и снова.

А вечерами их, уставших и полных впечатлений, ждал ужин у реки, отдых, нехитрые конкурсы, рыбалка, неспешные разговоры и песни у костра.

В общем, все, как у Визбора:

Счастлив, кому знакомо

щемящее чувство дороги.

Ветер рвёт горизонты

и раздувает рассвет…

— Не самый легкий маршрут для горожанок. Устали?

— Нет, наоборот, такой энергией зарядились за три дня, надолго хватит!

Смотрю фотографии, сделанные девушками, и не выходят из головы строчки из походных песен. Вот еще одна: «Кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу я не был…».