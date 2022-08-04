04.08.2022
10:11
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Спорт

Счастье тренера, когда его достижение превосходит ученик😌

Иванна Жегусова в 2008 году, будучи совсем еще юной девушкой, на IV Играх «Дети Азии» в Якутске завоевала серебряную медаль по пулевой стрельбе
🥈

Спустя несколько лет, теперь уже ее воспитанница Екатерина Алексеева улучшила достижение своего тренера, став чемпионкой Игр-2022 во Владивостоке🥇

Юная чемпионка перешла в 10 класс, она учится в 17 школе Якутска. Пулевой стрельбой занимается в РСОШ в селе Бердигестях, которая базируется в спорткомплексе «Дохсун»👆🏼

Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии

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