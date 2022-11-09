Счастье – это большая дружная семья

Позволю себе не согласиться с классиком в том, что «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Счастливые семьи тоже каждая счастлива по-своему. У каждой свое понимание счастья и несчастья, свой взгляд на взаимоотношения между супругами, на воспитание детей. Двух похожих семей нет. Пробуем вывести индикатор семейного счастья со старшей медицинской сестрой поликлиники Намской центральной районной больницы, мамой большой семьи Александрой Даниловой.

— Что Вы считаете главным в семье, в воспитании детей, Александра Ивановна?

— Мы с мужем считаем, что главное в семье, в воспитании детей — любовь. Дети учатся на примере родителей, и, если в семье царят любовь и взаимопонимание, то дети вырастут хорошими людьми, создадут такие же счастливые семьи. Я убеждена, что семья должна быть большой, в большой семье дети растут более самостоятельными, умеют трудиться и заботиться друг о друге и родителях. К сожалению, сейчас много неблагополучных семей, где дети страдают по вине родителей, я считаю, что дети должны расти в любви и радости, только тогда они станут счастливыми людьми.

— Какими растут ваши дети?

— У нас с Андреем трое детей, две дочери и сын. Старшая Анжела — студентка, она окончила медицинский колледж, получила специальность акушерки, сейчас учится на третьем курсе мединститута СВФУ, будет гинекологом. Выбор она сделала самостоятельно, но, думаю, сыграла роль и моя работа, когда она была маленькой, часто бывала со мной. Средняя дочь Анита учится в седьмом классе Намской улусной гимназии. С будущей профессией еще не определилась, но на сегодня у нее больше математический уклон. Анита твердая, решительная, умная, круглая отличница, папина дочка, и по характеру и лицом похожа на него, и вообще с детства она ближе к папе. Они друзья, много общаются между собой. А вот мне немного сложнее с ней,

Она по зодиаку Лев, всегда хочет быть в центре внимания, и иногда это выходит за рамки. У младших детей есть дополнительные занятия по интересам: Анита занимается шашками, она чемпионка республики, России и мира, младший, Иван, учится в пятом классе, занимается вольной борьбой, мечтает стать айтишником. Иван тоже похож на отца, но мягче, он растет общительным, добрым, умным мальчиком. Мы с отцом считаем, что дети должны расти самостоятельными, ответственными, чтобы умели принимать решение и добивались поставленных целей. Мы полностью доверяем своим детям, хотим, чтобы они росли свободно, были гибкими, готовыми к разным жизненным ситуациям.

— А какой ваш папа, Андрей Дмитриевич?

— Наш папа — наша надежная опора, очень заботливый, внимательный, он много знает и умеет и учит детей всему, что умеет сам, приучает сына к спорту и труду. Он считает, что мужчина должен все уметь, быть сильным. Работает Андрей диспетчером в ПАО «Якутскэнерго».

— Чем занимаетесь, когда бываете все вместе?

— Как в каждой семье, у нас есть свои семейные традиции: общие праздники с бабушками и дедушками, в подготовке которых каждый обязательно участвует, походы с ночевкой, стараемся по возможности

выезжать куда-нибудь на природу, летом — огород, зимой вечерами играем в настольные игры, устраиваем семейные фотосессии, дети растут очень быстро, меняются и нам хочется запечатлеть их в разном возрасте.

— А семья Ваших родителей какая? Как Вы росли?

— В семье моих родителей тоже трое детей. Воспитывали нас тоже в труде, мы каждое лето работали с родителями на сенокосе, помогали по дому, поскольку родители много работали. Моя мама Иванова Ольга Егоровна была директором библиотеки, думаю, мне передался ее организаторский талант. Отец Иванов Иван Иванович работал шофёром, он дальнобойщик. От него у меня шоферский ген, он с детства учил меня водить машину. Помню, когда в детстве на сенокосе мужчины грузили сено, я передвигала большую машину, это был «УРАЛ». Мне это пригодилось в жизни, сейчас у меня водительский стаж более десяти лет. Мы с Андреем многому научились и продолжаем учиться у его и моих родителей.

«Счастье – это большая дружная семья» — такую жизненную формулу вывела для себя многодетная мама из Намцев Александра Данилова.



