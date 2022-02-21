21.02.2022
12:28
188
Происшествия
Сбыт оружия пресекли
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району выявлен факт незаконного сбыта оружия.
Установлено, что местный житель продал односельчанину гладкоствольное охотничье ружьё 12 калибра ИЖ-27е. Гражданин пояснил, что оружие ему досталось от отца.
Возбуждено уголовное дело по ч.7 ст.222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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