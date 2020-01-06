Сбылась мечта второклассника из Якутска

Ученик второго класса столичной коррекционной школы №34 Стас Червинский мечтал побывать на Кремлевской Елке. Мечта мальчика осуществилась благодаря главе республики Айсену Николаеву, который принял участие в акции «Елка желаний» и вытянул именно письмо мальчика, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу минобразования и науки региона.

Это ежегодное событие проводится в Кремле и сопровождается разнообразной культурной программой. Дети из разных регионов побывали на красочном представлении, посетили Красную площадь и шоу с касатками и дельфинами.

Как признался сам Стас Червинский, больше всего ему понравилось Кремлевское представление со сказочными персонажами из разных стран.

«До представления на каждом этаже проходили различные конкурсы, мы все танцевали, играли с аниматорами, было много сюрпризов и подарков. Очень рад, что мое заветное желание исполнилось, и я побывал на главной елке страны. Я очень благодарен всем за такой праздник», — приводятся слова мальчика.

Письмо на сайт «Елка желаний» он написал с мамой накануне Нового года. По словам Зои Червинской, Стас очень любознательный и творческий ребенок, он еще с первого класса хотел попасть на Кремлевскую Елку.

«Если честно, мы сперва не поверили. Нам стали звонить из Москвы и спрашивать, когда мы сможем приехать. Я поверила только после того, как об этом опубликовал у себя на странице глава Якутии Айсен Николаев, а сын — когда мы начали паковать чемоданы», — рассказала мама мальчика.

В Москву Червинские прилетели 3 января. «Мы немного адаптировались и 4 числа сходили на Кремлевскую Елку, погуляли по Красной Площади. После мы посетили дельфинарий, побывали на ВДНХ. Хочу также сводить Стаса на фабрику по изготовлению мороженого. Хотим выразить благодарность Айсену Николаеву за то, что он подарил нам такой рождественский подарок, теперь мы верим в новогодние чудеса», — сказала Зоя Червинская.