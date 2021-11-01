Сбылась мечта Саины!

Об этом звезда якутской эстрады, этно-певица Саина поделилась в своем инстаграме.

МЕЧТА СБЫЛАСЬ!!!

Я была приглашена директором Академии Игоря Крутого на мастер-класс учителя мировых звёзд и в том числе Бейонсе. До пандемии так хотела учиться у другого Мастера , но не сошлось .

Взрыв мозга ! Всю жизнь поешь по своим ощущениям исследуя тело, а тут столько надо перелопатить инфо 🤦‍♀️😅

Есть моменты Схожие с моей методикой и это радует 👌 но есть и обратная сторона, с чем я не согласна как практикующий Исполнитель.

Но моя мечта так давно витала в голове, 2 часа мк стоит 15 тр , я аж пустилась искать у спонсоров 🤦‍♀️ они естественно промолчали и скорее, пожалели , что когда-то восторгались мною, как певица и педагог .

Но Вселенная слышит ! Я прошла без оплаты и по приглашению 🙏🙌💓

Значит, если очень сильно захотеть , все сбывается.

Не буду все раскрывать, иначе сглазить очень легко.

От Места, где я сейчас преподаю и до академии пешком 8 минут !!!

Я вчера так смеялась 🤣🤦‍♀️😅🤣

До этого , я Поехала на МЕТРО😉😳😂 анекдот 🤣

Китай-город, пересадка и вышла на Лубянке.

А оказалось , за углом .

Администратор моя сказала , что ПРЕДКИ меня любят…🙌🙌🙌

Я согласна, а вы?

Вчера мне сообщили, что не хватает денег на продолжение стройки дома. Но я не отчаиваюсь . Компания Алмас мне отказали. Больше я никого из списка не знаю лично.

Будь что будет .

Ипотеку я плачу исправно 2 месяц. За домик сама плачу, родные живут в тепле и комфорте .

Слава богу, в Москве есть добрые люди, кто не берет у меня аренду. И такое бывает.

А мне так нравится все, что сейчас происходит со мной. Стимул, мотивация жить и заниматься любимым делом это счастье .

Важнее ещё поднимать свой Уровень и повышать вибрации .

Все путём, когда на своём пути.