Сбылась мечта Саины!
Об этом звезда якутской эстрады, этно-певица Саина поделилась в своем инстаграме.
МЕЧТА СБЫЛАСЬ!!!
Я была приглашена директором Академии Игоря Крутого на мастер-класс учителя мировых звёзд и в том числе Бейонсе. До пандемии так хотела учиться у другого Мастера , но не сошлось .
Взрыв мозга ! Всю жизнь поешь по своим ощущениям исследуя тело, а тут столько надо перелопатить инфо 🤦♀️😅
Есть моменты Схожие с моей методикой и это радует 👌 но есть и обратная сторона, с чем я не согласна как практикующий Исполнитель.
Но моя мечта так давно витала в голове, 2 часа мк стоит 15 тр , я аж пустилась искать у спонсоров 🤦♀️ они естественно промолчали и скорее, пожалели , что когда-то восторгались мною, как певица и педагог .
Но Вселенная слышит ! Я прошла без оплаты и по приглашению 🙏🙌💓
Значит, если очень сильно захотеть , все сбывается.
Не буду все раскрывать, иначе сглазить очень легко.
От Места, где я сейчас преподаю и до академии пешком 8 минут !!!
Я вчера так смеялась 🤣🤦♀️😅🤣
До этого , я Поехала на МЕТРО😉😳😂 анекдот 🤣
Китай-город, пересадка и вышла на Лубянке.
А оказалось , за углом .
Администратор моя сказала , что ПРЕДКИ меня любят…🙌🙌🙌
Я согласна, а вы?
Вчера мне сообщили, что не хватает денег на продолжение стройки дома. Но я не отчаиваюсь . Компания Алмас мне отказали. Больше я никого из списка не знаю лично.
Будь что будет .
Ипотеку я плачу исправно 2 месяц. За домик сама плачу, родные живут в тепле и комфорте .
Слава богу, в Москве есть добрые люди, кто не берет у меня аренду. И такое бывает.
А мне так нравится все, что сейчас происходит со мной. Стимул, мотивация жить и заниматься любимым делом это счастье .
Важнее ещё поднимать свой Уровень и повышать вибрации .
Все путём, когда на своём пути.
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