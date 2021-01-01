Сбылась детская мечта Сарданы Трофимовой
Источник @sardanatrofimova 1 сентября 1994 года всем первоклашкам подарили подарок от первого президента республики. Может кто-то еще помнит?😅
Это был зеленый рюкзак с разноцветными кармашками 🎒Внутри было всё необходимое: пенал, блокнот, ручки, карандаши, линейка, ластик.
Вы даже не представляете, как мы тогда были счастливы😇 До сих пор в группе одноклассников обсуждаем тот рюкзак😄
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Я помню как шла в школу и говорила себе что когда-нибудь должна встретиться с Михаилом Ефимовичем и сказать ему спасибо☺️
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2000 год был назначен годом детства и детского спорта в нашей республике. На летних каникулах я гостила у тёти в Якутске и мы с ней ходили смотреть на игры «Дети Азии» в стадион «Туймада». Тогда я загорелась желанием участвовать на следующих играх и это был сильный толчок к моей любви спорту и выборе миссии по жизни.
В 2004 году я стала участником международных игр «Дети Азии»…
Вот как влияет на судьбу каждого человека сильный и умный правитель☺️
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А вчера сбылась моя детская мечта🥰 Я встретилась с первым президентом республики Михаилом Ефимовичем Николаевым.
Правда, очень волновалась и не верила, что действительно сижу и обедаю с президентом Николаевым🙈☺️
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Вот так заканчивается у меня этот странный, длинный, необычный и удивительный год…Мечты сбываются!
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P.s. В карусели видео-отрывок из недавнего интервью Михаила Ефимовича. Теперь представьте что во мне чувствует та первоклашка, зная что «Он гордится мной»☺️
Фото: https://www.instagram.com/p/CJa-s3-M-8o/
Источник: https://www.instagram.com/p/CJa-s3-M-8o/
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