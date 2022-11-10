Сбудется ли прогноз суперкомпьютера о конце света в 2040-х годах?

Британское издание The Daily Star написало о суперкомпьютере World One, который был разработан в 1973 году для отслеживания закономерностей развития человеческой цивилизации. Тогда им был определен срок вымирания человечества — 2040-е годы, сообщает aif.ru.

На самом деле World One — это не суперкомпьютер, а программа, написанная в Массачусетском технологическом институте по заказу Римского клуба, который пытается анализировать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством.

Сейчас журналисты The Daily Star ухватились за предсказание, сделанное World One, что к середине XXI века произойдет крах нашей цивилизации, и случится это из-за загрязнения окружающей среды. «Примерно с 2040 по 2050 год цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать», — сказано в статье.

Среди главных причин «конца света» называются глобальное потепление, выбросы парниковых газов, перенаселение и то самое загрязнение окружающей среды. Множество людей будут умирать от недостатка питьевой воды, пищи и чистого воздуха. Население планеты сократится до уровня XIX века.

Aif.ru попросил эколога, профессора НИУ ВШЭ, доктора биологических наук Дмитрия Замолодчикова прокомментировать, насколько реален этот прогноз:

— Это не столько прогноз, сколько воспоминание о прогнозе, который был сделан в 1973 году. В те годы представления об охране окружающей среды и устойчивом развитии только начинали формироваться. Тогда еще не было конвенции об охране озонового слоя, а антропогенное изменение климата являлось предметом научных дискуссий. В Западной Европе шли кислые дожди из-за мощных выбросов оксидов серы, а река Рейн представляла собой зловонный поток из промышленных и бытовых стоков.

В компьютерную программу World One были заложены сценарии, соответствующие росту загрязнений окружающей среды в 1950-е и 1960-е годы. Эти сценарии бесконтрольного загрязнения (с учетом роста населения Земли и развития технологий начала 1970-х) и дали катастрофический прогноз, из которого следовало, что человечество исчезнет в 2040-х годах.

К счастью, с тех пор многое изменилось. Были разработаны различные экологические нормативы, активно применяется квотирование различных выбросов, используется система мощных штрафов за несоблюдение нормативов. Заключен ряд международных конвенций по охране окружающей среды. Все это привело к снижению степени загрязнения окружающей среды, в первую очередь — наиболее вредными веществами, такими как оксиды серы, озонразрушающие газы, тяжелые металлы и др.

Конечно, из-за роста численности населения Земли давление на ресурсы биосферы возрастает. Тем не менее скорость деградации природной среды в расчете на прирост численности человечества по сравнению с началом 1970-х значительно снизилась.

Первая ключевая точка этого прогноза была представлена 2020 годом. Ожидалось, что к этому времени загрязнение станет настолько сильным, что люди начнут массово гибнуть из-за токсичности атмосферного воздуха и воды. К 2040 году численность населения должна была сократиться до 1,5 миллиарда человек. Но этого, как мы сами видим, не произошло: численность населения Земли в ноябре 2022 года превысит 8 миллиардов человек, а воздух и вода пока не отравляют человечество. Так что прогноз оказался слишком пессимистичным.

Из всех его пунктов сейчас наиболее тревожным является тот, что касается загрязнения воздуха. Во многих регионах планеты оно все еще сказывается на здоровье людей. Например, в Китае атмосферный воздух сильно загрязнен и это приводит к болезням и ранним смертям сотен тысяч человек.