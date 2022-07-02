Сборные трех улусов готовы к Спортивным играм народов Якутии!

Тгк Спорт Якутии представил сборные улусов Якутии, которые уже полностью готовы выйти на старты VIII Спортивных игр народов Якутии.

Сборная Горного улуса отправляется на VIII Спортивные игры народов Якутии

Сегодня, на стадионе «Чыпчаал» в Бердигестяхе сборную команду Горного улуса проводили на главные спортивные игры четырехлетия. Как сообщил «Спорт Якутии» директор Центра развития спорта улуса Осип Михайлов, команду Горного района представят 92 спортсмена. «Мы будем бороться за победу в третьей группе. Среди лидеров команды можно назвать Кая Адамова в тройном и прыжке в длину, лучницу Розалину Тимофееву, боксера Бориса Сидорова, шашиста Станислава Контоева, стрелка Марию Егорову, борцов Вальтера Владимирова и Эдуарда Максимова и других.

Сборная Таттинского улуса готова к VIII Спортивным играм народов Якутии

Сегодня в селе Ытык-Күөл у спортивного зала им.Иллариона Федосеева состоялось общий сбор команды Таттинского улуса, выезжающего в Борогонцы. Всем членам сборной также вручили новые комплекты форм от @iron_collection

Как сообщил «Спорт Якутии» начальник управления спорта Андрей Сидоров, команда Таттинского улуса завоевала на финальную часть Игр 84 путевки. Всего со спортсменами, тренерами, судьями, водителями, представителями в Борогонцы отправятся более ста человек. Капитаном сборной Таттинского улуса единогласно выбран Альберт Варламов, чемпион прошлых Игр-2019 по марафону среди мужчин.

Сборная Мегино-Кангаласского улуса выставит спортсменов во всех видах спорта

Одна из сильнейших спортивных сборных республики — команда Мегино-Кангаласского улуса сегодня получила обряд благословения традиционно в местности Арыылаах — на алаасе, в котором родился и прошло детство легендарного Василия Манчаары

Как сообщил «Спорт Якутии» начальник управления спорта Константин Захаров, мегинцы выступят во всех видах спорта, представленных на Играх в Борогонцах. Всего команду представят 132 спортсмена, не считая тренеров, врачей, представителей.