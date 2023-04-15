Сборную Якутии на чемпионате брейкинга РФ напутствовала Людмила Николаева

Президент союза танцевального спорта республики Людмила Николаева встретилась со сборной республики по брейкингу на чемпионате и первенстве России .

В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой стартовал чемпионат России, первенство России и всероссийские соревнования в олимпийской дисциплине танцевального спорта «брейкинг». В этом самом представительном российском турнире принимает участие и сборная нашей республики . Уже в следующем, 2024 году состоится первая историческая Олимпиада для брейкеров, будут разыграны комплекты олимпийских медалей и мир узнает имена первых олимпийских чемпионов по брейкингу. Поэтому во всем мире резко возрос интерес к этому виду спорта, растет рейтинг соревнований на всех уровнях .

Как нам сообщает из Москвы руководитель сборной , сам действующий тренер и известный брейкер Иван Степанов, в команде 10 спортсменов из Якутска и Мирного.

Состоялись дополнительные отборочные раунды и первенство России среди команд в категории: юноши и девушки 10-15 лет.

Состоялись личные баттлы 1:1 и командный турнир среди взрослых. Команда Якутии завоевала путевки ещё в январе, став призером на чемпионате ДФО. Финалы пройдут в воскресенье.

Первый день был примечателен встречами. Президент Союза танцевального спорта республики Людмила Валерьевна Николаева напутствовала своих подопечных — спортсменов-брейкеров Якутии, посмотрела предварительные баттлы первенства. Также Людмила Валерьевна встретилась с президентом федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России Надеждой Ерастовой.

Людмила Николаева прокомментировала итоги: « Встреча с президентом Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла России ( ФТССАР) Надеждой Викторовной Ерастовой, исполнительным директором ФТССАР Владимиром Евгеньевичем Пермяковым прошла в деловом, живом ключе. Мы обсудили развитие брейкинга в Якутии, направление брейкеров Якутии на сборы, проведение российских соревнований на территории республики и перспективы нашей команды. Думаю, что работа пойдет слаженно и организованно, все принимаемые меры будут эффективными. Помимо этого посмотрели баттлы, смогли оценить уровень участников. Нужно сказать, что впечатления хорошие. Основная борьба — впереди».

Как сообщает Иван Степанов, за соревнованиями можно следить онлайн по ссылке