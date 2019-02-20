Сборную Ирана на Кубке мира возглавит двукратный призер Олимпийских игр

Обладатель серебряной и бронзовых медалей Олимпийских игр Комейл Гасеми в составе сборной многократных обладателей Кубка мира.

Сборная Ирана является одним из самых титулованных сборных команд в мире вольной борьбы, сообщает официальный сайт Кубка мира. До 2017 года команда Ирана пять раз подряд становилась обладателем Кубка мира. В прошлом году они не приняли участия в этих соревнованиях. В этот раз на самый престижный командный турнир, который пройдет в Якутске 16-17 марта, приедет обновленный состав во главе с двукратным призером Олимпийских игр.

Борец, выступающий в супертяжелом весе, Комейл Гасеми станет самым титулованным борцом команды Ирана. Он был финалистом и бронзовым призером Олимпиад в Рио-2016 и Лондоне-2012. Еще одним опытным спортсменом, которого увидят на коврах в Якутске, станет победитель нынешнего розыгрыша Кубка Тахти Алиреза Гударзи (До 97 кг). В весе до 61 кг будет бороться победитель первенства мира среди молодежи Иман Садегикукандех. Чемпион Азии, обладатель Кубка мира, участник Олимпйиских игр в Рио-де-Жанейро Мейсам Насири покажет свое мастерство в категории до 70 кг. Еще один победитель континентального чемпионата, победитель первенства мира среди студентов Реза Афзалипаемами окажет конкуренцию в весе до 74 кг.

Остальные члены сборной Ирана пока не обладают громкими регалиями, но являются молодыми атлетами на которых тренеры возлагают определенные надежды. Многие являются чемпионами страны в юниорских первенствах и призерами международных турниров.

Напомним, сборная команда Ирана попала в группу «В», где будет бороться с командами США, Монголии и Грузии.

Состав сборной Ирана на Кубок мира — 2019:

Алиреза Сарлак (57 кг)

Иман Садегикукандех (61 кг)

Хассанали Гиази Чека (65 кг)

Мейсам Насири (70 кг)

Реза Афзалипаемами (74 кг)

Юсефали Асгари Осмавандани (79 кг)

Мерсад Маргзари (86 кг)

Хоссейн Шахбазигазвар (92 кг)

Алиреза Гударзи (97 кг)

Али Шабанибенгар (97 кг)

Комейл Гасеми (125 кг)

Амин Тагери (125 кг)