Сборник произведений Егора Старостина – Байагантая издан шрифтом Брайля

26 сентября в историческом зале Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) состоялась презентация сборника стихотворений и рассказов поэта, прозаика, члена Союза писателей Республики Саха (Якутия), известного ученого-теплофизика, заслуженного ветерана Сибирского отделения Российской академии наук, доктора технических наук Егора Гаврильевича Старостина – Байагантая (26.09.1954 – 28.07.2018). Книга издана на якутском языке шрифтом Брайля и предназначена для чтения незрячими и слабовидящими людьми.

Шрифтом Брайля книга составлена директором Северо-Восточного научно-инновационного центра развития инклюзивного образования СВФУ, кандидатом педагогических наук Пантелеймоном Романовичем Егоровым. Как объяснил редактор-составитель сборника, книга является малотиражной и издана тиражом всего в 4 экземпляра, каждый экземпляр которой состоит из 3 томов. Весь тираж книги передан в Национальную библиотеку республики и в библиотеку Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната.

«Если книга для зрячих имеет какой-то определенный размер, то книга по системе Брайля увеличивается втрое из-за крупного шрифта. Поэтому издавать такие книги очень сложно. Финансирования никакого мы не получаем, это общественная организация. Я занимаюсь изданием книг для слепых и слабовидящих в течение 30 лет только за счет своих ресурсов, своих средств. Эта книга предназначена для людей с проблемами со зрением, для незрячих людей, чтоб они приобщались к якутской поэзии. Якутский язык у нас является государственным, поэтому издание на якутском языке той же поэзии, тех же рассказов Егора Гаврильевича Старостина – Байагантая, известного поэта, прозаика будет способствовать популяризации творчества якутских поэтов и прозаиков. Поэтому именно с этой целью и с целью популяризации и развития якутского языка мы издали эту книгу», — сообщил Пантелеймон Егоров.

Сейчас в Республиканской специальной школе из более чем 150 слепых и слабовидящих детей системе Брайля обучают только восьмерых человек. Как объяснил Пантелеймон Егорович, причина в том, что обучаться системе Брайля достаточно сложно, к тому же в последние годы появилось много программ чтения с экрана, которыми пользуются незрячие люди. «В университете мы обучаем студентов системе Брайля. Они приходят, не зная систему Брайля, и если им нужно, то мы их обучаем в нашем центре развития инклюзивного образования. В Республиканском обществе слепых 4 тысячи членов, из них 17 человек владеют системой Брайля, и кто-то из них обязательно прочитает эту книгу. Мы очень рассчитываем на школы, чтоб в школах преподавали систему Брайля, чтоб люди могли читать», — подчеркнул Пантелеймон Романович.

Заместитель директора Института физико-технических проблем Севера имени В.П. Ларионова Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», кандидат технических наук Евгений Саввич Лукин рассказал собравшимся, что Егор Гаврильевич большую часть своей трудовой деятельности провел в стенах института. «Начав с должности ведущего инженера, защитив кандидатскую, а затем и докторскую степень, Егор Гаврильевич достиг самых высот, стал директором института. И я могу сказать, что такой карьерный подъем возможен только если человек обладает очень высоким интеллектом. Но помимо высокого интеллекта Егор Гаврильевич обладал огромным творческим талантом», — подчеркнул Евгений Лукин.

Проникновенные и лиричные стихотворения Егора Старостина – Баягантая прочитали студенты 2 курса Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова и учащиеся 10 класса Саха гимназии города Якутска. А талантливая мелодистка Марьяна Макарова исполнила очень красивые, нежные песни на стихи поэта.

Своими теплыми воспоминаниями о Егоре Гаврильевиче поделились его однокурсники, коллеги, родные и близкие, супруга поэта Лариса Петровна Старостина и дочь, младший научный сотрудник ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Анна Егоровна Старостина.

Егор Гаврильевич Старостин был высококлассным специалистом в области строительной теплофизики и геокриологии, энергосберегающих технологий и проектирования инженерных сооружений в условиях криолитозоны, работал директором Института физико-технических проблем Севера имени В.П. Ларионова СО РАН. Егор Гаврильевич являлся инициатором и руководителем научно-исследовательских проектов Сибирского отделения РАН, РФФИ, активно участвовал в деятельности испытательной лаборатории «Теплофизика», которая проводит сертификационные испытания строительных материалов и конструкций.