Сборная Якутии вернулась с фестиваля «Игры ГТО»

Участие приняли более 400 атлетов со всей России.

С 15 по 18 декабря, в г. Самара (Самарская область) на универсальном комплексе «МТЛ Арена» был проведен III Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО».

Участниками фестиваля стали более 400 сильнейших атлетов, мужчин и женщин из 44 субъектов России, которые соревновались в индивидуальных дисциплинах и в командной эстафете. В Самаре был побит рекорд по количеству предыдущих лет, подтверждая, что движение ГТО становится все популярнее в нашей стране.

Республика Саха (Якутия) была представлена в командных состязаниях и в индивидуальной дисциплине «мужчины-профи».

В командной эстафете участие принимали Николай Филиппов, Эдуард Павлов, Арина Югова, Елена Калинович, Виталий Ануфрьев и Александра Барашкова. Состязание прошли в три этапа, и по итогам первых двух команды проходили отбор. Только 12 лучших имели право участвовать в гранд-финале. К сожалению, сборная Якутии не сумела попасть в этот заветный список и со 175 очками остановилась на 17 отметке.

В индивидуальной дисциплине участие принимали известные кроссфит-тренера Игнатий Чомчоев и Василий Каратаев. Здесь, участники также проходили отбор по итогам четырех этапов, и на финальные два этапа заявлялись тоже 12 лучших. Лучше всего здесь выступил более опытный Игнатий Чомчоев, которому в итоге удалось занять 7 место.

«По сравнению с прошлым годом, в нынешнем, наша сборная выступила более чем хорошо. Результат мог быть выше, но допустив необязательные ошибки во втором этапе, при выполнении упражнений, нашей команде были присуждены штрафные баллы, из-за которых в итоге мы упали на более пять позиций вниз. Но ребятами остался доволен, показали свой максимум и выложились на все сто. Стоит отметить, что в этом году подготовка у спортсменов из других регионов была на порядок выше – видно было, что готовились на профессиональном уровне. Так что, с каждым годом уровень игр становится все выше и выше», — рассказал нам начальник регионального центра Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Александр Брызгалов.

По итогам финального забега, в командном зачете лучшие результаты показали:

Санкт-Петербург Белгородская область Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Так что, следующие «Игры ГТО – 2023», пройдут в городе на Неве.