Сборная Якутии вернулась домой после Игр «Дети Азии»

Спортсменов в аэропорту Якутска встречали их родные и близкие.

Вчера сборная Якутии вернулась из Владивостока с VII Международных игр «Дети Азии». Спортсменов в аэропорту Якутска встречали их родные и близкие, передаёт ЯСИА.

Чемпион по хапсагаю в весовой категории 55 кг Влад Ноговицын рассказал о своих впечатлениях от прошедших соревнований: «Конечно, было довольно волнительно выступать на играх такого масштаба, но мне всё очень понравилось. В плане организации всё прошло на высочайшем уровне».

По словам легкоатлетки Аксиньи Пановой, которая принесла первую золотую медаль сборной республики, она до сих пор не может поверить своему успеху.

«Я очень довольна своим результатом. Я очень старалась и готовилась. До сих пор не верю, что выиграла. Очень рада, что мне довелось поучаствовать. Наши соперники были сильными. Где-то мы были сильнее, где-то они», — сказала Аксинья.

Напомним, в VII Международных играх «Дети Азии» во Владивостоке из Якутии принимали участие 120 спортсменов в 18 видах спорта. В общей сложности якутяне выиграли 37 медалей, из них золото — 12, серебро — 10 и бронза — 15.