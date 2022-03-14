Успех сборной Якутии на Чемпионате и Первенстве ДФО по кикбоксингу

На прошлой неделе Якутск принял у себя ведущих бойцов Дальневосточного федерального округа. Ведь с 11 по 13 марта, во Дворце спорта «50 лет Победы» прошел Чемпионат и Первенство ДФО по кикбоксингу в разделе «лоу-кик», памяти первого чемпиона мира из СССР А.Е. Иванова.

Соревнования прошли в трех возрастных категориях – мужчины и женщины 2003 г.р. и старше, юниоры и юниорки 2004-2005 г.р и юноши и девушки 2006-2007 г.р. Стоит отметить, что по итогам данного чемпионата и первенства, сильнейшие спортсмены отберутся на предстоящий чемпионат России по кикбоксингу в разделе «лоу-кик», который пройдет с 4 по 10 апреля в г-к. Анапа, п. Витязево (Краснодарский край).

По итогам трехдневных боев, в 35 весовых категориях в обшем, больше всех медалей завоевала команда из Якутии, у которой на счету 15 золотых медалей. Стоит отметить, что Приморский край отстал в этом показателе всего на три медали.

«Наши, ставшие уже традиционными, соревнования прошли на высоком уровне. Мы увидели много красивых и бескомпромиссных боев как среди юниоров, так и среди мужчин. Сборная Якутии, в итоге, показала отличный результат, и тем самым подтвердила свое лидерство на Дальнем Востоке, — отметил итоги выступления сборной Якутии ее главный тренер Андрей Алексеев. – На этом первенстве мы усердно следили за нашими молодыми бойцами. Хотелось бы отметить, например, выступление Харысхан Колтовского, который стал чемпионом среди юношей в весе до 51 кг. Он очень грамотно передвигался по рингу, наносил точные и своевременные удары. Но все же, если среди взрослых наши ребята находятся на привычном высоком уровне, то среди детей наш уровень, по сравнению со спортсменами из других регионов, более низкий. Надо более усердно подходить к их тренировочному процессу и подготовке, чтобы в дальнейшем они выросли в высококлассных спортсменов», — подытожил в конце он.