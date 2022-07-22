Сборная Якутии — серебряный призер чемпионата МЧС России по волейболу

В Челябинске завершился чемпионат по волейболу среди команд федеральных округов в рамках финала Спартакиады МЧС России Основной костяк сборной ДВФО был представлен волейболистами-спасателями из Якутска под руководством Петра Пестрякова, передает «Спорт Якутии». Якутяне заняли второе место из семи команд, уступив лишь в финале в пяти партиях сборной Уральского федерального округа (2:3). Ранее в полуфинале якутяне со счетом 2:0 выбили сильную сборную Сибирского федерального округа. Состав сборной ДВФО: 🔹Тренер Пестряков П.Ф. 🔹Представитель Захаров Г.И. 🔻Глухарев Егор 🔻Тум Фа Ли Василий 🔻Сидоров Владимир 🔻Слепцов Семён 🔻Лавров Тускул 🔻Охлопков Гавриил 🔻Прокопьев Петр 🔻Орлов Владимир (Владивосток) 🔻Яскевич Михаил (Чита) 🔻Базаров Тумен (Улан-Удэ).

Источник: Sportyakutia.ru

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