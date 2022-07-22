22.07.2022
11:25
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Спорт

Сборная Якутии — серебряный призер чемпионата МЧС России по волейболу

В Челябинске завершился чемпионат по волейболу среди команд федеральных округов в рамках финала Спартакиады МЧС России

Основной костяк сборной ДВФО был представлен волейболистами-спасателями из Якутска под руководством Петра Пестрякова, передает «Спорт Якутии».

Якутяне заняли второе место из семи команд, уступив лишь в финале в пяти партиях сборной Уральского федерального округа (2:3). Ранее в полуфинале якутяне со счетом 2:0 выбили сильную сборную Сибирского федерального округа. 

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Состав сборной ДВФО:

🔹Тренер Пестряков П.Ф.

🔹Представитель Захаров Г.И.

🔻Глухарев Егор

🔻Тум Фа Ли Василий

🔻Сидоров Владимир

🔻Слепцов Семён

🔻Лавров Тускул

🔻Охлопков Гавриил

🔻Прокопьев Петр

🔻Орлов Владимир (Владивосток)

🔻Яскевич Михаил (Чита)

🔻Базаров Тумен (Улан-Удэ).

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Источник: Sportyakutia.ru

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