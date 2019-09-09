Сборная Якутии — победитель турнира по го на ВЭФ
В командном зачете Международного турнира на Кубок V ВЭФ спортсмены из Якутии Александров Фёдоров, Виктор Павлов и Федор Эверстов по итогам всех партий показали лучший результат среди российских команд.
Итоги Международного турнира на Кубок V ВЭФ подводились в индивидуальном и командном зачетах. В соревнованиях приняли участи 68 спортсменов из 5 стран – России, Японии, Китая, Кореи и Индии. Азиатская тройка — Китай, Япония и Корея считается самой мощной спортивной триадой го в мире. Это страны, в которых появилась игра го и выросла до самостоятельной спортивной дисциплины.
Победителем в личном зачете стал спортсмен из Южной Кореи Дже Ву Чонг, 6 дан, серебро у россиянина – Антона Затонских, 6 дан, бронза у представителя КНР – Фен Жиянг, 5 дан. Командный зачет проводился только среди сборных от России. Команды приехали из 7 регионов: Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Бурятия, Сахалинская область. Каждый регион мог выставить для командного зачета трех спортсменов. В результат засчитывались все партии с учетом спортивного разряда соперника. По итогам первое место заняла команда Якутии, второе место – команда Хабаровского края и третье место – команда Приморья.
До этого состязания якутяне принимали участие в нескольких десятках турниров. Однако, победа в рамках Кубка 5-го юбилейного ВЭФ стала особенным достижением. Древняя игра восточных императоров не только сохраняет свою актуальность в наше время, а становится языком международной деловой коммуникации. В России турниры по го стали визитной карточкой ВЭФ, а уже через год именно Владивосток станет первым российским городом, в котором пройдет чемпионат мира по го среди любителей. Он станет 41-ым по счету. Впервые это большое спортивное событие пройдет за пределами Азии.
«Победа далась очень нелегко, ведь мы играли не только с сильнейшими представителями других российских регионов, но и с мастерами из Японии, Китая и Кореи. По сути го является искусством стратегии и коммуникации, когда в ходе состязания противники становятся партнерами. Этим игра удивительна и необычна. Она не просто прокачивает интеллект, а учит абстрагироваться от текущего расклада на доске и увидеть ее не плоско и двухмерно, а в развитии, с учетом всевозможных созидательных, а не только конкурентных комбинаций. Именно так обнаруживаются общие интересы встретившихся за доской противников» — рассказал капитан сборной Александр Федоров.
«Мы очень заинтересованы в популяризации го в Якутии. Наша республиканская федерация возникла в этом году при поддержке компании Polymetal, благодаря которой Россия стала лидером в развитии го в Европе. Якутская федерация го открыта для новых любителей и может быть полезна всем, кто стремится выйти на новый уровень диалога со своими деловыми, общественными партнерами. Например, вот уже полгода члены нашей федерации являются приглашенными тренерами для сотрудников Якутского филиала «Полиметалла». Люди, которые впервые открывают для себя игру, в большинстве своем втягиваются в ее уникальную философию и становятся сильными игроками не только в партиях го» — сообщил руководитель якутской федерации го Александр Егоров.
О том, что игра го полезна как в профессиональном, так и личном плане неоднократно говорил и глава золотодобывающей компании «Полиметалл» Виталий Несис, который не только играет в го, но и поддерживает развитие этого вида спорта в России. «Го – это не только спорт, но и образ мысли, и философия, и стратегия. Если заниматься го осмысленно, это обязательно скажется на результативности в делах», — заявил Виталий Несис на открытии матча бизнесменов, который также прошел в павильонах го на ВЭФ.
Справка: Всероссийское соревнование по игре го на Кубок V юбилейного ВЭФ проводилось с 3 сентября по 6 сентября 2019 года на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках спортивной программы ВЭФ. Турнир был включен в единый календарный план Министерства спорта РФ и проходил на призы АО «Росгеология». Генеральный спонсор – золотодобывающая компания Polymetal. Турнир провела Российская федерация го.
Сегодня в го играет более 50 000 000 человек. Игра объединяет элиты Азии в неформальный клуб. В го играет председатель КНР Си Цзиньпин, президент Южной Кореи Мун Чже Ин, премьер-министры и лидеры партий и руководители крупнейших корпораций в Китае, Корее, Японии, Таиланде, Сингапуре и Вьетнаме. Го на протяжении столетий является языком коммуникации, помогая лучше понять стратегии друг друга.
Россия – лидер в развитии го в Европе. В нашей стране игрой увлекается около 50 000 человек, более чем в 40 регионах открыты клубы и секции Российской федерации го. Россияне регулярно становятся чемпионами Европы и занимают призовые места на всех европейских соревнованиях. Лучшее достижение на чемпионатах мира – IV место.
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