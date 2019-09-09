Сборная Якутии — победитель турнира по го на ВЭФ

В командном зачете Международного турнира на Кубок V ВЭФ спортсмены из Якутии Александров Фёдоров, Виктор Павлов и Федор Эверстов по итогам всех партий показали лучший результат среди российских команд.

Итоги Международного турнира на Кубок V ВЭФ подводились в индивидуальном и командном зачетах. В соревнованиях приняли участи 68 спортсменов из 5 стран – России, Японии, Китая, Кореи и Индии. Азиатская тройка — Китай, Япония и Корея считается самой мощной спортивной триадой го в мире. Это страны, в которых появилась игра го и выросла до самостоятельной спортивной дисциплины.

Победителем в личном зачете стал спортсмен из Южной Кореи Дже Ву Чонг, 6 дан, серебро у россиянина – Антона Затонских, 6 дан, бронза у представителя КНР – Фен Жиянг, 5 дан. Командный зачет проводился только среди сборных от России. Команды приехали из 7 регионов: Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Бурятия, Сахалинская область. Каждый регион мог выставить для командного зачета трех спортсменов. В результат засчитывались все партии с учетом спортивного разряда соперника. По итогам первое место заняла команда Якутии, второе место – команда Хабаровского края и третье место – команда Приморья.

До этого состязания якутяне принимали​ участие в нескольких десятках турниров. Однако, победа ​в рамках Кубка 5-го юбилейного ВЭФ стала особенным достижением. Древняя игра восточных ​императоров​ не только сохраняет​ ​свою актуальность в наше время, а становится языком международной деловой коммуникации. В России турниры по го стали визитной карточкой​ ВЭФ, а уже через​ год​ именно Владивосток​ станет первым российским городом, в котором​ пройдет чемпионат мира по го среди любителей. Он станет 41-ым по счету. Впервые это большое спортивное событие пройдет за пределами Азии.

«Победа далась очень нелегко, ​ведь мы играли не только с сильнейшими представителями других российских регионов, но и с мастерами из Японии, Китая и Кореи. По сути го является​ искусством стратегии и коммуникации, когда в ходе состязания противники становятся партнерами. Этим игра удивительна и необычна. Она не просто прокачивает интеллект, а учит абстрагироваться ​ от текущего расклада на доске и увидеть ее не плоско​ и двухмерно, а в развитии, с учетом​ всевозможных созидательных, а не только конкурентных комбинаций. Именно так​ обнаруживаются общие интересы встретившихся за доской противников» — рассказал капитан сборной Александр Федоров.

«Мы очень заинтересованы в популяризации го в Якутии. Наша республиканская федерация возникла в этом году при поддержке​ компании Polymetal, благодаря ​которой Россия​ стала лидером в развитии го в Европе. Якутская ​ федерация го открыта для новых любителей и может быть полезна всем, кто стремится​ выйти на новый уровень диалога со своими ​ деловыми, общественными партнерами. Например, вот уже полгода члены нашей федерации являются приглашенными тренерами для сотрудников Якутского филиала​ ​ «Полиметалла». Люди, которые​ впервые открывают для себя игру, в большинстве своем​ втягиваются в​ ее уникальную философию и​ становятся сильными игроками не только в партиях го»​ — сообщил руководитель якутской федерации го Александр Егоров.

О том, что игра го полезна как в профессиональном, так и личном плане неоднократно говорил и глава золотодобывающей компании «Полиметалл» Виталий Несис, который не только играет в го, но и поддерживает развитие этого вида спорта в России. «Го – это не только спорт, но и образ мысли, и философия, и стратегия. Если заниматься го осмысленно, это обязательно скажется на результативности в делах», — заявил Виталий Несис на открытии матча бизнесменов, который также прошел в павильонах го на ВЭФ.

Справка: Всероссийское соревнование по игре го на Кубок V юбилейного ВЭФ проводилось с 3 сентября по 6 сентября 2019 года на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках спортивной программы ВЭФ. Турнир был включен в единый календарный план Министерства спорта РФ и проходил на призы АО «Росгеология». Генеральный спонсор – золотодобывающая компания Polymetal. Турнир провела Российская федерация го.

Сегодня в го играет более 50 000 000 человек. Игра объединяет элиты Азии в неформальный клуб. В го играет председатель КНР Си Цзиньпин, президент Южной Кореи Мун Чже Ин, премьер-министры и лидеры партий и руководители крупнейших корпораций в Китае, Корее, Японии, Таиланде, Сингапуре и Вьетнаме. Го на протяжении столетий является языком коммуникации, помогая лучше понять стратегии друг друга.

Россия – лидер в развитии го в Европе. В нашей стране игрой увлекается около 50 000 человек, более чем в 40 регионах открыты клубы и секции Российской федерации го. Россияне регулярно становятся чемпионами Европы и занимают призовые места на всех европейских соревнованиях. Лучшее достижение на чемпионатах мира – IV место.