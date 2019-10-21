Сборная Якутии по художественной гимнастике завоевала золото Казанского турнира

Сборная Республики Саха (Якутия) по художественной гимнастике заняла первое место на открытом турнире «Вдохновение осени», проходящем с 18 по 20 октября в спортивном комплексе «Бустан» столицы Республики Татарстан — Казани. Организовала и провела соревнования администрация школы гимнастики «Вдохновение», директором турнира выступила Елена РЯБИНИНА (город Казань), главным судьей выступила Юлия ДАВИДОВИЧ ССВК (город Владимир). Итоги соревнований стали известны 19 октября.

Совсем недавно сформированная сборная показала отличный результат, завоевав золото турнира. В выступлении с лентами спортсменки из Якутии заработали 18,4 балла, за выступление с обручами наши девочки получили 19,25 балла. Еще полгода назад спортсменки не знали друг друга и не тренировались в одной команде, но ответственная, упорная и кропотливая работа с педагогами, психологами и тренерами Федерации художественной гимнастики республики, возглавляемой Людмилой Николаевой, при поддержке АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО сделали свое дело.

В состав сборной Республики Саха (Якутия) вошли:

Милана ТЕДЕЕВА, 2006 г.р. (Мирный), КМС, капитан команды

Милана ЗАХАРОВА, 2006 г.р. (Якутск), КМС.

Кюнней ЕГОРОВА, 2006 г.р. (Мирный), 1 разряд.

Алина ТУРНИНА, 2006 г.р. (Якутск), 1 разряд.

Антонина АЛЕКСЕЕВА (Якутск), 1 разряд.

Дебютантка соревнований, запасная команды Анна СЛЕПЦОВА, 2007 г.р. (Якутск).

Старший тренер сборной команды — КАЗАНЦЕВА Оксана Николаевна, тренер высшей категории, мастер спорта СССР.

Елена АФАНАСЬЕВА — Постановщик программ, одна из лучших постановщиков России (Санкт-Петербург).

Отметим, что соревнования были проведены по международным правилам FIG 2017—2020 г. Спортсменок из Якутии наградили медалями, дипломами и памятными призами турнира.

Мы поздравляем наших спортсменок! Желаем им дальнейших успехов на всероссийских соревнованиях «Надежды России» в городе Сочи, которые пройдут 31 октября и 1 ноября, отметили в пресс-службе Федерации художественной гимнастики РС(Я).