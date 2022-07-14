14.07.2022
21:37
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Спорт

Сборная Якутии отправляется на Игры «Дети Азии» в Владивостоке

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев напутствовал юных спортсменов на успешный старт на Играх во Владивостоке и вручил команде новую спортивную форму, передает тгк «Спорт Якутии».

Всего на Играх во Владивостоке в составе сборной Якутии выступят 120 юных спортсменов. Из 19 видов спорта якутяне примут участие в 18 из них, за исключением лишь бадминтона. Капитаном команды избран борец вольного стиля Анатолий Иванов

Игры «Дети Азии» пройдут с 27 июля по 8 августа. Пожелаем удачи!

Фото: тгк "Спорт Якутии"
Источник: тгк "Спорт Якутии"

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