Сборная Якутии отправляется на Игры «Дети Азии» в Владивостоке

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев напутствовал юных спортсменов на успешный старт на Играх во Владивостоке и вручил команде новую спортивную форму, передает тгк «Спорт Якутии». Всего на Играх во Владивостоке в составе сборной Якутии выступят 120 юных спортсменов. Из 19 видов спорта якутяне примут участие в 18 из них, за исключением лишь бадминтона. Капитаном команды избран борец вольного стиля Анатолий Иванов Игры «Дети Азии» пройдут с 27 июля по 8 августа. Пожелаем удачи!

Фото: тгк "Спорт Якутии" Источник: тгк "Спорт Якутии"

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