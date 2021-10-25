Сборная Саха очаровала модным обновлением

У сборной Якутии по вольной борьбе, сообщает @sportyakutia.ru, появилась новая форма- от якутского бренда Tanas. Экипировка выдана членам основного состава и тренерскому штабу. Патриотично поддержать местного производителя. В комментариях к новости звучит только позитив, всем понравился новый look якутских борцов.

Фото: sportyakutia.ru Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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