Сборная России выиграла Кубок мира по вольной борьбе-2019

Сборная России взяла верх над Ираном в финале Кубка мира по вольной борьбе в Якутске и стала золотым призером соревнований, передает корреспондент ЯСИА из ЦСП «Триумф».

Сборная России стала обладателем Кубка мира по вольной борьбе. В финале спортсмены сошлись со сборной Ирана и выиграли со счетом 9:1. Вольникам из Ирана удалось одержать только одну победу в весе до 92 кг, все остальные поединки прошли с солидным преимуществом россиян.

Примечательно, что главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев дал возможность всем 20 заявленным борцам выступить на Кубке мира в Якутске. В каждом весе у россиян было заявлено по два борца.