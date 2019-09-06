Сборная по футболу может пополниться якутянкой

Из якутского «Динамо» в московское «Чертаново».

В августе этого года 13-летняя воспитанница Детской футбольной команды «Динамо» (Якутск) Милана Андросова успешно прошла нелегкие отборочные испытания и поступила в Спортивную футбольную школу-интернат «Чертаново» (Москва). Так начала сбываться ее детская мечта: ведь из этой школы, как говорят, рукой подать до сборной команды страны.

Шесть лет только на «отлично» в средней школе № 31 города Якутска, шесть более чем успешных лет в художественной гимнастике (чемпионка республики), все свободное время с футбольным мячом во дворе стали только прологом к началу футбольной карьеры Миланы.



Полтора года назад по совету двоюродного брата она попала к детскому тренеру Максиму Шибаеву на занятия в спорткомплексе «Динамо». Не совсем логичное для гимнастки, но твердое решение дочери было поддержано родителями. Вскоре упорные тренировки по четыре-пять раз в неделю стали приносить свои плоды: Милана попала в основные составы тогда еще команды «СоюзАвто» по 2004-2008 годам рождения (в российском футболе и хоккее девочкам разрешено играть за команды на два года помладше). Почти каждые выходные у нее проходили также на футбольном поле: после чемпионата мира футбольный бум дошел и до Якутска – стала разыгрываться детская футбольная лига, различные кубки и турниры в Мохсоголохе, Жатае, товарищеские матчи.



Надежная в обороне, неуступчивая в борьбе, пробивная в нападении – она наводила тихий ужас на мальчиков из других городских команд и стала незаменимой в своей. Уже под флагом якутского «Динамо» команда Миланы приняла участие в июне этого года в Кубке Спартака в Анапе.



После выездного турнира тренер настоятельно посоветовал родителям Миланы попробовать поступить в московскую школу-интернат, и те, недолго думая, согласились. Все лето прошло в ежедневных, в том числе индивидуальных, тренировках. В итоге 19 августа тренер чертановской школы Наталья Титкова по результатам просмотра одобрила поступление якутянки. Как отметил ее первый тренер, он нисколько не жалеет потерять столь ценного игрока, ведь для юного дарования это великолепный шанс реализовать себя в спорте. «А поскольку характера и трудолюбия ей не занимать, то у нее все получится», добавил Максим Шибаев.



Учебный процесс в интернате уже в полном разгаре: каждый день по шесть школьных уроков, по две тренировки, иногда дополнительная полуторачасовая. Милана и здесь на виду: первая «пятерка» по русскому языку, первое место по бегу. Учебный год ожидается сложным, но Милана готова к трудностям и мечтает попасть в сборную России, связав свою жизнь с футболом. Нам остается только пожелать ей удачи и следить за ее успехами.



Дмитрий Павлов