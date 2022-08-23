Сборная лучников Якутии собрала медали всех достоинств на международном турнире

22 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Приморец» состоялись финалы международного турнира по стрельбе из лука «Стрелы Петра»

В соревнованиях приняли участие 222 спортсмена из 21 региона России, а также Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Первую награду сборной Республики Саха (Якутия) принёс мастер спорта международного класса Виктор Скрыбыкин, который в упорнейшем поединке с ярославцем Даниилом Косенковым стал обладателем бронзовой медали в мужском одиночном дивизионе стрелков из блочного лука. Счёт финала 140:139.

Серебряные медали на счету у девушек, которые вышли в финал турнира. В командном первенстве стрелков из блочного лука Дайаана Винокурова, Юлия Маркова и Клара Спиридонова уступили сборной Москвы со счётом 226:221. Немного не хватило до наград мужской сборной – Асим Павлов, Айаал Адамов и Виктор Скрыбыкин проиграли столичной команде со счётом 226:223 и в итоге заняли 4 место.

Золото в одиночном женском дивизионе стрелков из классического лука завоевала Рената Гаврильева. В борьбе за первое место якутянка смогла со счётом 6:2 переиграть спортсменку из Беларуси Александру Куратник.

В командном первенстве Рената Гаврильева, Кристина Устинова и Айыына Романова во встрече за бронзовую медаль выиграли у соперниц из Забайкальского края со счётом 6:2.

Далее наши стрелки будут защищать честь сборной на Всероссийской Спартакиаде среди сильнейших спортсменов России по стрельбе из лука. Соревнования пройдут 24-29 августа в г.Москва. За медали будут бороться стрелки из классического лука Рената Гаврильева, Розалина Тимофеева, Кристина Устинова, Айсен Николаев, Емельян Степанов и Павел Алексеев-Стасов. Тренеры – Александр Филатов, Владимир Тимофеев и Михаил Алексеев.