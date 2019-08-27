Сборная команда Якутии сыграет в го на ВЭФ-2019

На V Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре 2019 года во Владивостоке, состоится турнир по древней восточной игре – го. В турнире примут участие игроки из Якутии – Александр Федоров, Виктор Павлов и Федор Эрнестов. В числе почетных гостей турнира глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Турнир проходит на призы АО «Росгеология» и является частью комплексной программы участия компании в ВЭФ. Генеральный спонсор турнира – золотодобывающая компания Polymetal. Руководители Polymetal и Росгеологии примут участие в бизнес-программе турнира.

В Азии в го играют президенты Китая и Южной Кореи, а в России турниры по го уже стали визитной карточкой ВЭФа. Высокий статус турнира – Кубок V юбилейного ВЭФ – подчеркивает уважение к древней игре, которую на Востоке считают искусством стратегии и коммуникации, когда противники становятся партнерами.

«С представителями других культур необходимо уметь разговаривать, и для понимания психологии восточных партнеров навыки игры в го незаменимы. Партии здесь проходят медленнее, чем в шахматах, и именно так обычно развиваются отношения с компаниями из Азии. Кроме того, го не ставит целью уничтожение соперника – выигрывает здесь тот, кто приобретет больше ценностей, а это созидательная задача, – рассказал главный исполнительный директор золотодобывающей компании Polymetal Виталий Несис. – Еще одна из важных особенностей го на японском называется «адзи» («вкус»). Иногда после розыгрыша последовательности ходов остается некоторое послевкусие, а у игроков есть возможность вернуться к позиции и извлечь из нее что-то полезное. Также и при выстраивании бизнеса с азиатскими партнерами очень важно не оставлять дурного послевкусия».

Го для Якутии – традиционная игра. Однако федерация игры появилась в Якутске совсем недавно. В 2019 году ее основали сами игроки при поддержке компании Polymetal. На прошлом ВЭФ в павильоне Якутии экспонировался уникальный комплект игры го, вырезанный якутскими мастерами из бивня мамонта.

«Я принимал участие в нескольких десятках турниров. Наша команда – из трех человек – она достаточно опытная. Но соревнования такого масштаба, как турнир на ВЭФ, это особенное событие в жизни игрока. Это прекрасная возможность встретиться с игроками из других регионов, обменяться опытом, попробовать свои силы. Мы очень заинтересованы в популяризации Го в Якутии, мы хотим, чтобы нас узнавали, чтобы к нам приходили новые любители. Для дальневосточных регионов это особенно важно, потому что это возможность выйти на новый уровень диалога с представителями стран АТР», – сообщил участник турнира, один из основателей якутской федерации Го Александр Федоров.

Несмотря на то, что каждый турнир по го на ВЭФ – это значимое событие международного уровня, в этом году к турниру приковано особое внимание общественности. Это обусловлено высокими гостями и участниками турнира, презентацией уникальной разработки российской компании 3D.RU для соревнований в го в виртуальной реальности. В первом в истории матче в VR планируют сыграть руководители Polymetal Виталий Несис и Росгеологии Сергей Горьков, губернатор Магаданской области Сергей Носов, директор Корейской федерации бадук Пак Гил Ван и вице-президент Корейской ассоциации бадук Хан Санг Ёл.

Кубок го на ВЭФ проходит в преддверии уникального события для России – 41-го Чемпионата мира по го во Владивостоке в 2020 году. В честь этого на ВЭФ запланирован запуск часов обратного отсчета к старту чемпионата с участием администрации Приморского края, руководителей международных федераций и компаний-спонсоров.

В товарищеском матче бизнесменов Россия-Азия примут участие президент TM Marine Ким Дэвук (Республика Корея), СЕО Wonil Co Ли Хёк (Республика Корея), СЕО Xylo Impex Ядав Маной Кумар (Индия), генеральный директор Хуа-Жэнь Инвест Ли Сяоян (КНР), председатель правления Торгово-промышленной компании Цзинья У Цзиньцюань (КНР), управляющий директор Wainam Corporation Томохиро Араки (Япония), СЕО Toride Harmony Service Масаюки Исида (Япония), и другие.

Всего в турнире зарегистрировано 68 участников из России, Китая, Кореи, Индии и Японии.