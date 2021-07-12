Сборная команда АГАТУ впервые на Играх Манчаары

11 июля завершилась XXI Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в Горном районе. Команда АГАТУ приняла участие по девяти направлениям, таким как: легкая атлетика, настольные игры, мас-рестлинг, северное многоборье, якутское многоборье, стрельба из лука, якутские прыжки и борьба хапсагай.

В мас-рестлинге команда АГАТУ получила 5 медалей: в группе мужчин среди юниоров школьник Пётр Кычкин (60 кг) занял 3 место, школьник Максим Спиридонов (75 кг) 2 место и студент Колледжа технологий и управления АГАТУ Сарыал Антонов (свыше 80 кг) занял 1 место.

«Было не сложно, но накал был. Данный вид спорта требует особого внимания и концентрации. Слова благодарности передаю своим тренерам с университета», — сказал Сарыал.

В группе свыше 125 кг 3 место досталось лучшему тяжеловесу, студенту факультета лесного комплекса и землеустройства АГАТУ Евгению Попову.

1 из 6

Среди женщин в группе 70 кг 3 место заняла сотрудница кафедры физической культуры и спорта университета Светлана Молукова.

По перетягиванию палки в направлении якутского многоборья студент факультета лесного комплекса и землеустройства Станислав Андросов занял 2 место.

Спартакиада по национальным видам спорта помогает сохранить культуру и самобытность, поддерживать молодые таланты на небосклоне спорта, силы и воли!