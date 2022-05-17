Якутские гимнастки завоевали бронзу республиканских соревнований Мордовии

Сборная гимнасток Якутии завоевала бронзу соревнований Мордовии «Весенняя краса» в городе Саранске.

«Традиционные республиканские соревнования состоялись при поддержке министерства спорта Республики Мордовия и Академии художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. По программе КМС в групповых упражнениях выступали около 10 команд из разных субъектов России, всего участвовало более 300 спортсменок. За упражнение с пятью скакалками якутянки получили 23 балла, за упражнения с пятью мячами – 21. В результате сборная поделила бронзу с “хозяйками” соревнований, гимнастками города Саранска», — рассказала тренер сборной Якутии Янина Карпекина.

Президент Федерации художественной гимнастики Якутии Людмила Николаева также сообщила, что сборная готовится к Международным спортивным играм «Дети Азии», на которых представит республику Саха.

«В команду, выполняющую упражнения по программе КМС, вошли гимнастки Якутска, Мирного и Нерюнгри: Арина Алексеева, Аэлита Ершова, Екатерина Ибрагимова, Дария Мохначевская, Наргиза Демидович и Кюнней Устинова. Сейчас спортсменки тренируются во дворце художественной гимнастики «Татьяна-Арена» города Ульяновска. Девочкам предоставлены все условия для повышения уровня мастерства. Спортивные игры «Дети Азии» состоятся 28 июля – 7 августа», — отметила Людмила Николаева.