Сбор заявок на участие в предварительном голосовании продлится до 29 апреля



Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов от партии на выборы в Госдуму в 2021 году пройдет в онлайн-режиме с 24 по 30 мая, отметил руководитель РИК Владимир Аммосов. При этом в Якутии, помимо онлайн голосования, в ряде районов (в основном это Арктическая зона) 30 мая голосование пройдет так же в очной или смешанной форме.

— Владимир Владимирович, для чего предусмотрено несколько вариантов голосования?

— Это сделано для того, чтобы были обеспечены равные права для всех желающих принять участие в голосовании – особенно это актуально для тех районов, где покрытие интернет связи недостаточно качественное. Электронное голосование пройдет с верификацией через портал «Госуслуги».

— Кто может стать кандидатом в праймериз, и какие требования им предъявляются?

— Стать кандидатом в предварительном голосовании может любой член партии или беспартийный, а проголосовать – любой избиратель Якутии. Вместе с тем к кандидатам предъявляются определенные требования: они, например, не должны быть членами других партий, владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. На участников праймериз также распространены пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм. Традиционно участники предварительного голосования также обязаны принять участие не менее чем в двух дебатах.

Напомним, сбор заявлений на участие в предварительном голосовании стартовал в марте, документы на регистрацию участников будут приниматься вплоть до 29 апреля. На их проверку отводится пять дней.

Оформить документы для участия в предварительном голосовании можно двумя способами.

Первый способ – электронный, на сайте https://pg.er.ru/, где будет необходимо указать паспортные и анкетные данные, и предоставить следующие сведения: о профессиональном образовании, наличии либо отсутствии судимости, наличии либо отсутствии счетов и вкладов в иностранных банках и пользовании иностранными финансовыми инструментами, а также сканы подтверждающих документов.

Второй способ – личный. Подать документы можно в Региональном организационном комитете предварительного голосования по адресу: г. Якутск, ул. Аммосова 18, каб. 40, с 09.00 – 18.00 с перерывом с 13.00-14.00.