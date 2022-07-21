Сбой СберБанка Онлайн

В российских СМИ и Телеграме сообщается тревожная новость о сбое в работе самого главного банка страны — Сбера.

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой. Банк занимается восстановлением сервиса.

При попытке входа на экране высвечивается сообщение о временных неполадках. «Сбербанк Онлайн» временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его — пожалуйста, попробуйте войти через 15 минут», — указано в обращении. Уточняется, что оплата банковскими картами, а также снятие наличных возможны без ограничений. «В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации», — говорится в телеграм-канале «Сбербанка, тгк Yakutsk News News