21.07.2022
18:47
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Финансы

Сбой СберБанка Онлайн

В российских СМИ и Телеграме сообщается тревожная новость о сбое в работе самого главного банка страны — Сбера.

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой. Банк занимается восстановлением сервиса.

При попытке входа на экране высвечивается сообщение о временных неполадках. «Сбербанк Онлайн» временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его — пожалуйста, попробуйте войти через 15 минут», — указано в обращении. Уточняется, что оплата банковскими картами, а также снятие наличных возможны без ограничений. «В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации», — говорится в телеграм-канале «Сбербанка, тгк Yakutsk News News

Фото: Сбер-онлайн
Источник: Телеграм

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