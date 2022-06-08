08.06.2022
21:58
119

Происшествия

Сбой работы телефонной линии газовой службы!

В связи с техническими неполадками линии связи аварийной газовой службы, временно не работают номера 04 и 104. 
В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Вызвать аварийную газовую службу при запахе газа или другой неотложной ситуации можно по единому номеру экстренных оперативных служб — 112.

 https://t.me/stng_info/885

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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