08.06.2022
21:58
119
Происшествия
Сбой работы телефонной линии газовой службы!
В связи с техническими неполадками линии связи аварийной газовой службы, временно не работают номера 04 и 104.
В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Вызвать аварийную газовую службу при запахе газа или другой неотложной ситуации можно по единому номеру экстренных оперативных служб — 112.
https://t.me/stng_info/885
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
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