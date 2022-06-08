Сбой работы телефонной линии газовой службы!

В связи с техническими неполадками линии связи аварийной газовой службы, временно не работают номера 04 и 104.

В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Вызвать аварийную газовую службу при запахе газа или другой неотложной ситуации можно по единому номеру экстренных оперативных служб — 112.



https://t.me/stng_info/885

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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