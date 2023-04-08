Сбои в Интернете наблюдаются по всему Дальнему Востоку — Мининноваций Якутии

Неполадки с интернетом наблюдаются у абонентов ТТК в Якутске. Сообщают, что связь отсутствует практически во всех районах города.

По данным техподдержки, произошла авария на магистральной линии по Дальнему Востоку. Срок восстановления — неизвестен.

Как сообщили в пресс-службе Мининноваций региона, причины сбоя выясняются.

Как отмечает глава Мининноваций Якутии Анатолий Семенов, сбой в сети наблюдаются во всех субъектах Дальнего Востока. Специалисты ведут работу по восстановлению, сообщает тгк @yk24ru