08.04.2023
17:59
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Происшествия
Сбои в Интернете наблюдаются по всему Дальнему Востоку — Мининноваций Якутии
Неполадки с интернетом наблюдаются у абонентов ТТК в Якутске. Сообщают, что связь отсутствует практически во всех районах города.
По данным техподдержки, произошла авария на магистральной линии по Дальнему Востоку. Срок восстановления — неизвестен.
Как сообщили в пресс-службе Мининноваций региона, причины сбоя выясняются.
Как отмечает глава Мининноваций Якутии Анатолий Семенов, сбой в сети наблюдаются во всех субъектах Дальнего Востока. Специалисты ведут работу по восстановлению, сообщает тгк @yk24ru
Фото: ЯСИА
Источник: тгк @yk24ru
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