25.12.2022
15:08
381

Происшествия

Сбита опора на Маганском тракте: жители остались без света

Сегодня, 25 декабря в 09:30 поступило сообщение о наезде на опору воздушной линии по Маганскому тракту.

В результате дорожно-транспортного происшествия автомашиной повреждён пасынок анкерной опоры. Ограничений электроснабжения потребителей не последовало.

Однако, для восстановления поврежденного пасынка опоры необходимо ввести вынужденное ограничение для безопасного производства работ.

Под ограничение ориентировочно с 13:30 до 16:30 попадут жители, проживающие по следующим улицам: Заречная, Интернациональная, Молодежная, Интузиастов, пер. Футбольный, Кошевого (частично), Мостовиков, Лесная, Я. Петерса (частично), Подгорная, Новоподгорная, Дзержинского (частично), Ойунского, Якутская, Молодёжный поселок Спутник-2 (частично).

Возможно ранее включение по завершении работ. В восстановительных работах задействована бригада службы воздушных линий распределительных сетей Центрального РЭС в составе 5 человек и 5 единиц техники.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх