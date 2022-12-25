Сбита опора на Маганском тракте: жители остались без света

Сегодня, 25 декабря в 09:30 поступило сообщение о наезде на опору воздушной линии по Маганскому тракту.

В результате дорожно-транспортного происшествия автомашиной повреждён пасынок анкерной опоры. Ограничений электроснабжения потребителей не последовало.

Однако, для восстановления поврежденного пасынка опоры необходимо ввести вынужденное ограничение для безопасного производства работ.

Под ограничение ориентировочно с 13:30 до 16:30 попадут жители, проживающие по следующим улицам: Заречная, Интернациональная, Молодежная, Интузиастов, пер. Футбольный, Кошевого (частично), Мостовиков, Лесная, Я. Петерса (частично), Подгорная, Новоподгорная, Дзержинского (частично), Ойунского, Якутская, Молодёжный поселок Спутник-2 (частично).

Возможно ранее включение по завершении работ. В восстановительных работах задействована бригада службы воздушных линий распределительных сетей Центрального РЭС в составе 5 человек и 5 единиц техники.