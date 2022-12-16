Сбил 7-летнюю девочку — водитель скрылся

В г. Удачном Якутии несовершеннолетний пешеход попал в ДТП.

15 декабря около 8 ч утра утра в районе дома 6/1 мкр. Новый Город водитель автомобиля Тойота Дуэт совершил наезд на 7-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего покинул место дорожно-транспортного происшествия.

Пострадавшая, направлявшаяся в школу в сопровождении отца, получила ушибы бедра, ей назначено амбулаторное лечение. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности виновника ДТП, которому в соответствии с частью 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток (при отсутствии в его действиях признаков уголовно-наказуемого деяния или иного административного правонарушения).

Сотрудниками Госавтоинспекции впоследствии водитель разыскан. Им оказался 32-летний мужчина ранее лишенный права управления транспортными средствами. По факту ДТП проводится проверка.

Уважаемые водители, будьте внимательны за рулем, не превышайте установленных скоростных ограничений, заранее снижайте скорость приближаясь к пешеходным переходам и давайте время закончить переход тем, кто в силу тех или иных обстоятельств не может сделать это вовремя, учитывайте при этом влияние неблагоприятных метеорологических условий.