12.01.2023
20:56
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Политика

Сбежавший за границу Айхал Аммосов — Сардане Авксентьевой: Нас не догонят…

Сбежавший в Казахстан от судебного приговора пацифист Айхал Аммосов поблагодарил за организацию своего оперативного переезда депутата Государственной Думы Сардану Авксентьеву. Сообщение об этом он выложил в аккаунте запрещенной соцсети, сообщает тгк @yainfo

Напомним, в отношении Айхала Аммосова возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, и Якутский горсуд уже принял его к рассмотрению.
Неизвестно, насколько правдиво его сообщение о помощи в отъезде со стороны депутата Госдумы РФ.

Сардана Авксентьева вскоре прокомментировала ситуацию:

Сардана Авксентьева: Это информационный буллинг. Ситуация 100% выдуманная
Фото: тгк @yainfo
Источник: тгк @yainfo
2 комментария на «Сбежавший за границу Айхал Аммосов — Сардане Авксентьевой: Нас не догонят…»
  1. X 12.01.2023 21:56

    А в чем смысл нахождения в депутатках С. Авксентьевой?

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  2. Коля 12.01.2023 22:02

    Если Авксентьева помогла, то её тоже надо выдворить казахстан!

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