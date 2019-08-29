29.08.2019
20:03
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Происшествия

Сбежавший с оружием полицейский задержан

Сегодня, 29 августа, в Якутске в районе переправы сотрудники ДПС задержали разыскиваемого полицейского, покинувшего место несения службы с табельным пистолетом. Информацию об этом подтвердили в правоохранительных органах. 

В пресс-службе УТ МВД России по ДФО рассказали о подробностях задержания беглого сотрудника. 

«29 августа на одной из улиц Якутска разыскиваемый был замечен гражданами, которые незамедлительно сообщили в полицию. Прибывшими сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия), УФСБ России по Республике Саха (Якутия) и Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте он был задержан. Табельный пистолет „Макаров“ и 14 патронов изъяты. Устанавливаются обстоятельства пропажи двух патронов», — рассказали в ведомстве. 

В отношении полицейского проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел, подчеркнули в УТ МВД. 

Полицейские благодарят граждан за содействие поискам сбежавшего. 

Напомним, 26 августа с места несения службы в неизвестном направлении со служебным оружием ушел сотрудник транспортной полиции Айтал Томский. 

Подробности будут позднее. 

Источник: https://news.ykt.ru/article/90817?day.theme
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