Сбежавший с оружием полицейский задержан

Сегодня, 29 августа, в Якутске в районе переправы сотрудники ДПС задержали разыскиваемого полицейского, покинувшего место несения службы с табельным пистолетом. Информацию об этом подтвердили в правоохранительных органах.

В пресс-службе УТ МВД России по ДФО рассказали о подробностях задержания беглого сотрудника.

«29 августа на одной из улиц Якутска разыскиваемый был замечен гражданами, которые незамедлительно сообщили в полицию. Прибывшими сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия), УФСБ России по Республике Саха (Якутия) и Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте он был задержан. Табельный пистолет „Макаров“ и 14 патронов изъяты. Устанавливаются обстоятельства пропажи двух патронов», — рассказали в ведомстве.

В отношении полицейского проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел, подчеркнули в УТ МВД.

Полицейские благодарят граждан за содействие поискам сбежавшего.

Напомним, 26 августа с места несения службы в неизвестном направлении со служебным оружием ушел сотрудник транспортной полиции Айтал Томский.

Подробности будут позднее.