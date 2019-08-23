Сбежавшего из психдиспансера пациента поймали в Якутске

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о том, что неизвестный похитил видеорегистратор, кошелек с деньгами и банковскими картами, разбив стекло автомобиля, припаркованного в жилом дворе по ул.Лонгинова.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» сотрудники оперативно-сыскного отдела установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 33-летний уроженец Якутска. Выяснилось, что мужчина с июля текущего года находился в федеральном розыске, скрывшись из мест принудительного лечения.

Установлено, что подозреваемый заметил припаркованную машину, проходя мимо жилого дома. Оглядевшись и удостоверившись, что никого рядом нет, злоумышленник разбил окно машины локтем и проник в салон. Проверив подлокотник, он похитил кошелек, внутри которого находились денежные средства в размере 5000 рублей и банковская карта. Добычей также стал видеорегистратор, установленный на лобовом стекле. Затем мужчина скрылся с места преступления. Часть похищенного изъята. Денежные средства задержанный успел потратить на алкоголь.

При задержании подозреваемый оказал сопротивление полицейским. В отношении него составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Возбуждено уголовное дело ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Мужчина помещен на принудительно лечение в психиатрический стационар общего режима.