Сбережения, инвестиции или и то, и другое? Где хранить сбережения, чтобы они не обесценились

Где хранить сэкономленные деньги? Как распорядиться наследством или суммой после продажи семейного автомобиля, когда не нужно ничего покупать? Эта статья представляет собой руководство по финансовым продуктам для обычных людей, которые не являются биржевыми акулами и не намерены рисковать.

Скажем самое главное в начале. Если вы не банкир или финансист, у вас нет навыков предсказания. Короче говоря, если вы не очень хорошо инвестируете, не делайте больших и рискованных вложений. И вовсе не на сбережения всей семьи.

К счастью, даже для обычных людей банки предлагают финансовые продукты, позволяющие экономить деньги с минимальным риском потери. Однако необходимо учитывать, что низкий риск компенсируется более низкой процентной ставкой по вашему депозиту.

Итак, давайте взглянем на отдельные продукты, с которыми вы обычно сталкиваетесь в банках. Опишем их основные особенности, преимущества и недостатки.

Сберегательный счет. Как подушка против инфляции.

Вы, наверное, знаете, что держать все свои деньги на текущем счете — это неправильно. Эти счета предназначены для повседневной деятельности: получения заработной платы, арендной платы или платежей по ипотеке. Образно говоря, через него текут деньги.

Поэтому банки также предлагают сберегательный счет в дополнение к текущим счетам. Это уже больше подходит для накопления денег, потому что ваши деньги будут зарабатывать на этом проценты. Процентная ставка обычно не ослепительна, но она предлагает определенную защиту от инфляции. Преимуществом сберегательного счета является тот факт, что хранящимися на нем деньгами вы можете пользоваться достаточно свободно, поэтому можете снять их в любой момент.

Сберкнижки? Они все еще есть.

Другой формой сбережений являются срочные депозиты или сберегательные книжки. С этими продуктами вы будете лучше использовать свои депозиты, чем со сберегательным счетом. Но вы больше не сможете так свободно распоряжаться ими. Всегда есть определенные условия, когда можно вывести деньги.

Со срочными депозитами вы обычно сохраняете деньги в течение фиксированного периода времени. До тех пор вы не можете ими распоряжаться или они будут вам чего-то стоить. Условия отдельных банков разнятся. Где-то можно снять деньги раньше, но вы заплатите договорной штраф или комиссию. Где-то можно снять только определенную часть депозита без штрафов.

Проценты по сберегательным книжкам начисляются в конце календарного года. Вы не получите никаких процентов в год, когда вы их выбираете. Однако книжки разные, и их доходность и условия различаются. Например, есть выигрышные сберкнижки или детские сберегательные книжки.

Экономия на строительстве все еще окупается.

Популярной формой сбережений без высокого риска являются сбережения на строительство. Вы экономите на жилье: на строительство, реконструкцию, перепланировку недвижимости. Преимущество заключается в том, что в дополнение к процентам по вашим вкладам вы также получаете государственную поддержку. Сбережения также застрахованы. К сожалению, такое встречается чаще в Европейских странах.

Дополнительные пенсионные накопления.

Еще один способ сэкономить ваши деньги осмысленно состоит в том, чтобы копить на пенсию. Эта деятельность поддерживается государством. Поэтому каждый участник также получает взнос государства в свой ежемесячный депозит. Ваш работодатель также может помочь вам сэкономить.

Пенсионные накопления создаются таким образом, чтобы сэкономленные здесь средства можно было выплатить после выхода на пенсию. Обычно вы можете решить, будете ли вы получать деньги в виде регулярных ежемесячных платежей или все сразу (и определить, кто достанется за ними в случае вашей смерти). Если вы захотите вывести средства досрочно, вы потеряете накопленные государственные взносы. Такой способ тоже больше подходит для европейцев.

Инвестиционные продукты.

Есть и другие банковские продукты, которые позволят вам реально инвестировать в прямом смысле этого слова. Акции, открытые взаимные фонды, облигации, премиальные депозиты или сертификаты — все это способы инвестирования.

Если слово инвестиции ничего вам не говорит, не беспокойтесь. Банк должен быть в состоянии помочь вам с инвестициями, все вам объяснить и, прежде всего, посоветовать вам оптимальное инвестиционное решение. Затем вам решать, какой путь вы выберете, чтобы эффективно оценить свои деньги. СОВЕТ: Калькулятор инвестиций поможет вам рассчитать, сколько вы можете получить, инвестируя.

В принципе, вы можете выбирать между четырьмя типами инвестиционной стратегии:

Консервативный. Его выбирают клиенты, которые подчеркивают низкий риск и предпочитают его возможной оценке. Они готовы принять только очень небольшие колебания стоимости инвестиций.

Сбалансированный. Его выбирают клиенты, которые знают, что повышенные рыночные риски приводят к более интересной оценке. Снижение стоимости инвестиций не является для них причиной их прекращения.

Динамический. Его выбирают клиенты, которые осознают, что стоимость их инвестиций может колебаться. Их цель — долгосрочные инвестиции со значительным повышением стоимости. Поэтому они готовы идти на более высокие риски.

Храбрый. Его выбирают клиенты, чья цель — максимально возможная ценность, и поэтому они готовы принять более высокие риски. Они полностью осознают, что могут потерять значительную часть своих инвестиций.

Это всегда зависит от ваших предпочтений и, прежде всего, ваших ожиданий. Потому что есть много способов эффективно оценить свои деньги. Но всегда хорошо обратиться к тому, кто поможет вам выбрать оптимальное инвестиционное решение и поможет вам в этом в долгосрочной перспективе.

Хотите ли вы начать регулярно инвестировать или просто хотите извлечь максимальную пользу из своих долгосрочных денег? Хорошей идеей будет объединить усилия со своим банком, который поможет вам установить правильные ожидания и найти правильное решение.